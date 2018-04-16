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Вечер поэзии состоится в Территориальном центре социального обслуживания в Замоскворечье
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Вечер поэзии состоится в Территориальном центре социального обслуживания в Замоскворечье 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 7 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Гостей ждут 17 апреля.
Всех желающих пригласили в поэтическую гостиную «На набережной» центра. Вечер пройдет под темой «Я свой возраст не скрываю».
— Такие поэтические собрания у нас проходят обязательно один или два раза в месяц. Ожидаем до 30 человек, — уточнила Людмила Токарик, культурный организатор учреждения.
Гости услышат стихи поэтессы Ларисы Рубальской в исполнении Валентины Статкиевской, которая стала победителем окружного конкурса чтецов.
Вход свободный.
Гостей ждут в 12:00 по адресу: Садовническая набережная, дом 47А.
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