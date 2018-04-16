Пенсионеры Якиманки узнали о правилах здорового образа жизни

Группа пенсионеров района Якиманка познакомилась с основами здорового образа жизни. Мероприятие прошло 15 апреля в досуговом клубе «Звенислав».

— На встрече было шесть пенсионерок. Эксперт рассказал, как жить счастливо в старости и поправить свое здоровье. Возраст активной жизни не помеха — решили пенсионеры по итогам встречи, — отметил директор клуба Владимир Люльчак.

Мероприятие провел специалист по геронтологии и здоровому образу жизни Лев Романов

Пенсионеры узнали, как закаливаться в их возрасте, чтобы не навредить организму, об оздоровительных практиках, вреде гиподинамии и как мотивировать себя.

Беседу провели за чаепитием. По итогам мероприятия руководство клуба и Лев Романов приняли решение о дальнейшем сотрудничестве в заданном направлении.