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Пенсионеры Якиманки узнали о правилах здорового образа жизни
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Пенсионеры Якиманки узнали о правилах здорового образа жизни 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 9 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Группа пенсионеров района Якиманка познакомилась с основами здорового образа жизни. Мероприятие прошло 15 апреля в досуговом клубе «Звенислав».
— На встрече было шесть пенсионерок. Эксперт рассказал, как жить счастливо в старости и поправить свое здоровье. Возраст активной жизни не помеха — решили пенсионеры по итогам встречи, — отметил директор клуба Владимир Люльчак.
Мероприятие провел специалист по геронтологии и здоровому образу жизни Лев Романов.
Пенсионеры узнали, как закаливаться в их возрасте, чтобы не навредить организму, об оздоровительных практиках, вреде гиподинамии и как мотивировать себя.
Беседу провели за чаепитием. По итогам мероприятия руководство клуба и Лев Романов приняли решение о дальнейшем сотрудничестве в заданном направлении.
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