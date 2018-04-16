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Мудров: у руководства Исаакиевского собора не возникало конфликтов с РПЦ
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Мудров: у руководства Исаакиевского собора не возникало конфликтов с РПЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. У администрации государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» не возникало никаких конфликтных ситуаций с руководством Русской православной церкви, претендующей на храм, сообщил журналистам директор музея-памятника Юрий Мудров.
"Никаких столкновений или каких-то неприятных ситуаций у нас с церковным руководством не было, и я думаю, что и не будет", — сказал он.
Мудров отметил также, что по-прежнему не располагает информацией о возможной передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. «На сегодня мы не имеем ни указаний, ни предложений, ни каких-то косвенных подтверждений (возможности передачи Исаакиевского собора РПЦ)», — отметил он.
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город.
Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.
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