Мудров: у руководства Исаакиевского собора не возникало конфликтов с РПЦ

"Никаких столкновений или каких-то неприятных ситуаций у нас с церковным руководством не было, и я думаю, что и не будет", — сказал он.

Мудров отметил также, что по-прежнему не располагает информацией о возможной передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. «На сегодня мы не имеем ни указаний, ни предложений, ни каких-то косвенных подтверждений (возможности передачи Исаакиевского собора РПЦ)», — отметил он.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город.

Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.