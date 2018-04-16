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Нагиев и Хрусталев оказались родственниками в новом ролике МТС
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Нагиев и Хрусталев оказались родственниками в новом ролике МТС 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
В России стартовала новая федеральная рекламная кампания МТС в поддержку первого семейного тарифа «Наш Smart», который позволит по одному номеру оплачивать интернет, звонки и SMS всей семье и платить за связь в два раза меньше. В рекламном ролике у лица оператора Дмитрия Нагиева неожиданно появились новые члены семьи.
Благодаря возможностям нового тарифа главный герой ролика Дмитрий Нагиев становится ближе ко всем членам своей семьи, среди которых любимая теща, тетушка и даже племянник Митя, который «седьмая вода на киселе», но тем не менее очень ценит родство с главным героем.
В качестве фамильного гнезда Нагиевых для ролика был выбран загородный дом в Подмосковье. Наряду с уже известной по предыдущим работам «рекламной» женой Дмитрия Марией Горбань и настоящим сыном Кириллом Нагиевым, семью главного героя сыграла целая плеяда великолепных актеров: известная по ролям в сериале «Универ. Новая общага» и двух частях комедии «Горько» актриса Елена Валюшкина, шоумен Дмитрий Хрусталев и мастер эпизода, непрофессиональная актриса Альбина Евтушевская.
В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: ТВ, интернет, индор, наружную рекламу, POSM.
«У нас получилась трогательная история про Димин порыв рассказать близким о своих чувствах. Как настоящему мужчине, поступки ему даются легче, чем слова. Поэтому наш новый тариф — выход для тех, кто предпочитает делать, а не говорить, отличный способ проявить заботу о родных людях, что должно быть в каждой семье», — поясняет директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.
Состав творческой группы: МТС Наталия Глаголева Мария Яковлева Арина Музюкина Сергей Коковенко BBDO Moscow Анастасия Прямилова Анастасия Королева Андрей Иванов Дарья Булахтина Валентина Наумова Лидия Верес Андрей Довжик Ирина Норузи Режиссер: Ярослав Чеважевский
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