Нагиев и Хрусталев оказались родственниками в новом ролике МТС

В России стартовала новая федеральная рекламная кампания МТС в поддержку первого семейного тарифа «Наш Smart», который позволит по одному номеру оплачивать интернет, звонки и SMS всей семье и платить за связь в два раза меньше. В рекламном ролике у лица оператора Дмитрия Нагиева неожиданно появились новые члены семьи.

Благодаря возможностям нового тарифа главный герой ролика Дмитрий Нагиев становится ближе ко всем членам своей семьи, среди которых любимая теща, тетушка и даже племянник Митя, который «седьмая вода на киселе», но тем не менее очень ценит родство с главным героем.

В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: ТВ, интернет, индор, наружную рекламу, POSM.

«У нас получилась трогательная история про Димин порыв рассказать близким о своих чувствах. Как настоящему мужчине, поступки ему даются легче, чем слова. Поэтому наш новый тариф — выход для тех, кто предпочитает делать, а не говорить, отличный способ проявить заботу о родных людях, что должно быть в каждой семье», — поясняет директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.