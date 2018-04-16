Очередное занятие в Музее природы Куркина состоится 17 апреля

Очередной мастер-класс, посвященный тайнам природы, состоится во вторник, 17 апреля, в клубе «Зеленая планета» района Куркино. Детям расскажут о разнообразии флоры и фауны различных уголков нашей планеты.

Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.

— Тема занятия — «День биоразнообразия». Его участники узнают об обитателях скверов и парков в городе, а также лесов за пределами Москвы. К участию приглашаются дети от 5 лет, пояснили в пресс-службе.

Занятие кружка «Юные натуралисты» начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48.