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Очередное занятие в Музее природы Куркина состоится 17 апреля
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Очередное занятие в Музее природы Куркина состоится 17 апреля 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Очередной мастер-класс, посвященный тайнам природы, состоится во вторник, 17 апреля, в клубе «Зеленая планета» района Куркино. Детям расскажут о разнообразии флоры и фауны различных уголков нашей планеты.
Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.
— Тема занятия — «День биоразнообразия». Его участники узнают об обитателях скверов и парков в городе, а также лесов за пределами Москвы. К участию приглашаются дети от 5 лет, пояснили в пресс-службе.
Занятие кружка «Юные натуралисты» начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48.
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