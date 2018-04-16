Ещё
Фонд соцстрахования разработал инфонавигатор для пострадавших на производстве работников
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фонд соцстрахования разработал инфонавигатор для пострадавших на производстве работников 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Фонд социального страхования разработал информационный навигатор для работников, получивших травму на производстве. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе организации.
В качестве пилотного проекта новая система начала работать на территории Архангельской области. «Для создания системы мы проанализировали истории каждого из 460 получивших в разные годы травмы на производстве поморцев, благодаря чему имеем возможность индивидуального подхода в каждом конкретном случае», — утонили в пресс-службе.
По данным фонда, персональный информационный навигатор дает полную картину о том, когда, куда и с какими документами необходимо обратиться за требующимися для конкретного человека средствами реабилитации. «В дальнейшем обладатель навигатора сможет выбрать наиболее удобный для него способ информирования о получении [необходимого для реабилитации медицинского] изделия — по телефону, e-mail, почтой или через СМС», — пояснили в пресс-службе.
В 2016 году архангельское отделение фонда запустило аналогичную систему для детей-инвалидов. Она положительно зарекомендовала себя у родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями и постепенно наполняется новым функционалом.
ТАСС: последние новости
В Москве украли барокамеру, в которой мог тренироваться Гагарин Стартовал прием заявок на конкурс "Лучший гид России" Руководство Исаакиевского собора заявило об отсутствии конфликтов с РПЦ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х18
Команду КВН из НАТО показали Путину1
Назван новый Джеймс Бонд15
10 комедий, которые способны улучшить понедельник
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение