Фонд соцстрахования разработал инфонавигатор для пострадавших на производстве работников

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Фонд социального страхования разработал информационный навигатор для работников, получивших травму на производстве. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе организации.

В качестве пилотного проекта новая система начала работать на территории Архангельской области. «Для создания системы мы проанализировали истории каждого из 460 получивших в разные годы травмы на производстве поморцев, благодаря чему имеем возможность индивидуального подхода в каждом конкретном случае», — утонили в пресс-службе.

По данным фонда, персональный информационный навигатор дает полную картину о том, когда, куда и с какими документами необходимо обратиться за требующимися для конкретного человека средствами реабилитации. «В дальнейшем обладатель навигатора сможет выбрать наиболее удобный для него способ информирования о получении [необходимого для реабилитации медицинского] изделия — по телефону, e-mail, почтой или через СМС», — пояснили в пресс-службе.

В 2016 году архангельское отделение фонда запустило аналогичную систему для детей-инвалидов. Она положительно зарекомендовала себя у родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями и постепенно наполняется новым функционалом.