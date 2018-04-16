Пасхальный концерт прошел на улице Римского-Корсакова 

В филиале «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» на минувшей неделе состоялся Пасхальный концерт. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— В праздничной программе, посвященной Пасхе, приняли участие творческие коллективы отделения дневного пребывания — танцевальный коллектив «Годы не беда», а также хор «Отрада», — рассказали в филиале «Отрадное».
Открыла праздничную программу танцевальная композиция «Весенний хоровод» ансамбля «Годы не беда». Кроме того, в концерте приняли участие солисты вокального ансамбля «Аккорд» Раиса Оленина, Надежда Немченинова, Вера Залыбина, Галина Ратникова, Татьяна Павлова, Георгий Коломин и Виталий Православнов. (вт)