Ещё
Пасхальный концерт прошел на улице Римского-Корсакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пасхальный концерт прошел на улице Римского-Корсакова 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
В филиале «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» на минувшей неделе состоялся Пасхальный концерт. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— В праздничной программе, посвященной Пасхе, приняли участие творческие коллективы отделения дневного пребывания — танцевальный коллектив «Годы не беда», а также хор «Отрада», — рассказали в филиале «Отрадное».
Открыла праздничную программу танцевальная композиция «Весенний хоровод» ансамбля «Годы не беда». Кроме того, в концерте приняли участие солисты вокального ансамбля «Аккорд» Раиса Оленина, Надежда Немченинова, Вера Залыбина, Галина Ратникова, Татьяна Павлова, Георгий Коломин и Виталий Православнов. (вт)
Управа района Отрадное: последние новости
Любительские театральные коллективы выступят в СВАО В Алексеевском районе СВАО прошел фестиваль искусств для незрячих детей В Отрадном обсудили меры социальной поддержки детей-сирот в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х18
Команду КВН из НАТО показали Путину1
Назван новый Джеймс Бонд15
10 комедий, которые способны улучшить понедельник
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение