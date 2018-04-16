Пасхальный концерт прошел на улице Римского-Корсакова

В филиале «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» на минувшей неделе состоялся Пасхальный концерт. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— В праздничной программе, посвященной Пасхе, приняли участие творческие коллективы отделения дневного пребывания — танцевальный коллектив «Годы не беда», а также хор «Отрада», — рассказали в филиале «Отрадное».