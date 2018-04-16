Космическая вечеринка «Back to-61» («Назад к 61-му») прошла в Измайловском вернисаже

В Измайловском Кремле 14 апреля отметили День космонавтики в стиле 60-х годов.

В субботу на Измайловском вернисаже состоялась космической вечеринки «Back to-61», посвященная Дню космонавтики и 60-м годам прошлого века.

Во время мероприятия посетителей ждала зажигательная музыка 60-х годов эпохи «The Beatles», рок-н-ролл. Танцевальная школа «Moscow Dancing Rebels» провела открытый бесплатный мастер-класс по рокабилли, музыкальному жанру, ранней разновидности рок-н-ролла, представляющей собой синтез рок-н-ролла и кантри-музыки. А на Svalka.me москвичи смогли подобрать по космическим скидкам винтажные луки в стиле Жаклин Кеннеди и Эди Седжвик.

Посетители вернисажа увидили ретро-автомобили, побывали в парикмахерской «Barber Life», где специалисты делали идеальную укладку в стиле 60-х.