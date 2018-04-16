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Стартовал прием заявок на конкурс «Лучший гид России»
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Стартовал прием заявок на конкурс «Лучший гид России» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) объявило о начале приема заявок на второй Всероссийский конкурс «Лучший гид России». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба РГО.
"Стать участником творческого соревнования может экскурсовод с любым опытом — и профессионал, и любитель. Все что нужно — снять двухминутный ролик на русском языке, содержащий яркий рассказ о культурной, музейной или природной достопримечательности вашего края", — говорится в сообщении.
Видео кандидатов планируется принимать через официальную группу РГО в социальной сети «Вконтакте» до 31 июля. Также участники должны выложить видео, отмеченное хештегом «ЛучшийГидРоссии», на своей странице в «Вконтакте». Хотя рассказ в ролике должен быть посвящен только России, принять участие в конкурсе смогут жители любой страны.
Итоги конкурса жюри подведет к концу лета. Победителей выберут в пяти номинациях: «Гид-профессионал. Музей», «Гид-профессионал. Город», «Гид-профессионал. Проводник», «Гид-любитель», «Гид-любитель. До 18 лет».
Лучшие участники смогут стать героями фильмов телеканала «Моя Планета». Совершеннолетние победители также получат денежный приз (100 тыс. руб.), ну а лауреату «детской» номинации достанется профессиональная фотокамера.
Впервые РГО выбрало лучших гидов в 2017 году. Тогда победителями стали участники из Томска, Вологды, Москвы, Волгограда, Кронштадта и Ярославля.
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