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Коллектив Шоу-ревю «Степ-хаус» привез из Таллина девять трофеев
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Коллектив Шоу-ревю «Степ-хаус» привез из Таллина девять трофеев 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Измайловские танцовщицы успешно выступили на XI Детском и молодежном международном конкурсном фестивале моды и танца «MAX MODA-2018».
На роскошном лайнере «Baltic Queen», который курсировал от Таллина до Стокгольма, состоялся XI Детский и молодежный международный конкурсный фестиваль моды и танца «MAX MODA-2018». В нем приняли участие множество коллективов из различных стран мира. Россию и Москву представляли воспитанницы Шоу-ревю «Степ-хаус» из Центра культуры и спорта «Измайлово».
Девушки из «Степ-хауса» великолепно выступили на фестивале и привезли из Таллина девять корон. Так в индивидуальном конкурсе грации, таланта и красоты «Miss and Mister EUROPE 2018» Виктория Рычкова завоевала титул Мисс оригинальность.
Кроме того первой вице-мисс в средней возрастной категории стала Мария Шебалова, третьей вице-мисс в этой же категории стала Екатерина Бричковская. Титул первой вице-мисс во взрослой возрастной категории принадлежит Дарье Рувинской, второй вице-мисс в данной категории — Екатерине Кончаковской.
Победительницей во взрослой возрастной категории и обладательницей титула «MISS EUROPE-2018» стала Дана Жиганшина.
Также три титула были завоеваны в общем конкурсе театров мод, шоу программ и хореографии. Здесь Шоу-ревю «Степ-хаус» занял первое и второе места в номинации «Коллекция» и второе — в номинации «Шоу показ». Еще одно серебро в номинации «Хореография» было присуждено измайловскому коллективу за номер «Вектор движения».
Отметим, что во время конкурса москвички совершили незабываемые экскурсии по сказочному Таллину и величественному Стокгольму. Кроме того художественный руководитель коллектива «Шоу-ревю „Степ-хаус“ Алексей Буланый и делегация девушек посетили посольство РФ в Эстонской Республике.
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