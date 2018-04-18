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Звезда «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал впервые вышел на сцену после пересадки сердца
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Звезда «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал впервые вышел на сцену после пересадки сердца 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Победитель музыкального конкурса «Евровидение-2017» Сальвадор Собрал из Португалии впервые появился на сцене после операции по пересадке сердца. 28-летний артист, чье выступление в Украине в прошлом году было признано лучшим, спел вместе со своей сестрой, что не могло остаться незамеченным его поклонниками.
В конце прошлого году известный португальский певец Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца. С тех пор фанаты ждали его появления на публике и, наконец, он впервые выступил после этого, поддержав свою сестру Лизу. Известно, что у Собрала врачи диагностировали врожденный порок сердца. Из-за болезни у него не было возможности принимать участие во всех репетициях «Евровидения», что позже не помешало ему успешно выступить в Киеве и даже занять первое место. Успех ему принесла композиция о сердце, которое «сможет любить за двоих».
Напомним, на «Евровидении-2017» молодой музыкант получил 758 баллов, и его страна Португалия впервые получила право проведения мероприятия в этом году. Оно пройдет в период с 8 по 12 мая. Россию будет представлять Юлия Самойлова, чей клип на конкурсную песню уже успели раскритиковать в сети. Сальвадор Собрал также планирует выступить на финале «Евровидения-2018».
Поклонники рады, что у Сальвадора все в порядке: «Ура, хорошо, что уже и на сцене выступать вновь может! Звезда!» «Здоровья Собралу, хорошо, что все обошлось и он вновь вышел на сцену». «Хорошие новости — это прекрасно». «Мне очень понравился этот молодой человек, он большой молодец, голос отличный». «Какой он милый! Здоровья ему и успехов в творчестве!»
Зрителям Сальвадор Собрал запомнился своей искренностью на сцене и они сильно переживали, когда получали о нем неутешительные вести Поговаривали даже, что музыкант при смерти, но к счастью, непоправимого удалось избежать.
Публикация от Power Nation (@powernationportugal) 14 Апр 2018 в 5:27 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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