Ещё
В Некрасовке прошел концерт «Пасха красная»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Некрасовке прошел концерт «Пасха красная» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях состоялся праздничный концерт «Пасха красная». В нем приняли участие детский хор, театральный и танцевальный кружки воскресной школы и церковный хор храма. Открыл концерт церковный хор, исполнивший стихиры Пасхи.
По традиции первое слово было предоставлено настоятелю храма — иерею Александру Косых, который еще раз поздравил присутствующих с Пасхой. Молодежное движение и взрослая группа воскресной школы подготовили для отца Александра неожиданный, но приятный сюрприз — фотоальбом на 500 фотографий, где были подобраны самые яркие фотографии с богослужений и мероприятий храма за 2,5 года существования прихода. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
В Некрасовке отметили День космонавтики Младшеклассники из Некрасовки спели русские народные песни В образовательном проекте «Читаем вместе» приняли участие школьники из Некрасовки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х18
Команду КВН из НАТО показали Путину1
Назван новый Джеймс Бонд15
10 комедий, которые способны улучшить понедельник
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение