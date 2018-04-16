В Некрасовке прошел концерт «Пасха красная»

В храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях состоялся праздничный концерт «Пасха красная». В нем приняли участие детский хор, театральный и танцевальный кружки воскресной школы и церковный хор храма. Открыл концерт церковный хор, исполнивший стихиры Пасхи.

По традиции первое слово было предоставлено настоятелю храма — иерею Александру Косых, который еще раз поздравил присутствующих с Пасхой. Молодежное движение и взрослая группа воскресной школы подготовили для отца Александра неожиданный, но приятный сюрприз — фотоальбом на 500 фотографий, где были подобраны самые яркие фотографии с богослужений и мероприятий храма за 2,5 года существования прихода. (вт)