Gallery установила первые диджитал-билборды в Санкт-Петербурге

Gallery, один из крупнейших outdoor-операторов России, установила в Санкт-Петербурге первые диджитал-билборды 6×3. Это первый шаг к созданию в городе сети цифровых рекламоносителей, сообщили в компании.

Первые два билборда установлены в центральных районах Санкт-Петербурга: один — на пересечении Обводного канала и Боровой улицы, второй — на Заневском проспекте. При выборе местоположения конструкций главными критериями были близость к центру города, продолжительность контакта с изображением, престижность района, рейтинг поверхности в новой схеме размещения наружной рекламы. Gallery использует цифровой формат, рекламный блок на диджитал-щитах в Санкт-Петербурге включает 10 спотов длительностью 5 секунд каждый.

«Это знаменательный этап в развитии наружной рекламы в регионе. Появление нового исполнения стандартного формата 6×3 медленно, но верно будет разворачивать консервативный рынок Санкт-Петербурга в сторону расширения сферы применения цифровых технологий и мотивировать других участников к усовершенствованию инвентаря. Нам приятно быть в авангарде, предлагать нашим клиентам и администрации города качественные технологии, положительно зарекомендовавшие себя на рынках других регионов. Мы уверены, что цифровой формат органично интегрируется в городское пространство Санкт-Петербурга», — сообщила Алиса Лисовская, директор филиала Gallery в Санкт-Петербурге.

До настоящего времени подобный формат в городе представлен не был. Размещения будут запускаться из единого центра outdoor-оператора в Москве.