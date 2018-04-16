Ещё
Gallery установила первые диджитал-билборды в Санкт-Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Gallery установила первые диджитал-билборды в Санкт-Петербурге 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Gallery, один из крупнейших outdoor-операторов России, установила в Санкт-Петербурге первые диджитал-билборды 6×3. Это первый шаг к созданию в городе сети цифровых рекламоносителей, сообщили в компании.
Первые два билборда установлены в центральных районах Санкт-Петербурга: один — на пересечении Обводного канала и Боровой улицы, второй — на Заневском проспекте. При выборе местоположения конструкций главными критериями были близость к центру города, продолжительность контакта с изображением, престижность района, рейтинг поверхности в новой схеме размещения наружной рекламы. Gallery использует цифровой формат, рекламный блок на диджитал-щитах в Санкт-Петербурге включает 10 спотов длительностью 5 секунд каждый.
«Это знаменательный этап в развитии наружной рекламы в регионе. Появление нового исполнения стандартного формата 6×3 медленно, но верно будет разворачивать консервативный рынок Санкт-Петербурга в сторону расширения сферы применения цифровых технологий и мотивировать других участников к усовершенствованию инвентаря. Нам приятно быть в авангарде, предлагать нашим клиентам и администрации города качественные технологии, положительно зарекомендовавшие себя на рынках других регионов. Мы уверены, что цифровой формат органично интегрируется в городское пространство Санкт-Петербурга», — сообщила Алиса Лисовская, директор филиала Gallery в Санкт-Петербурге.
До настоящего времени подобный формат в городе представлен не был. Размещения будут запускаться из единого центра outdoor-оператора в Москве.
Sostav.ru: последние новости
ВГТРК запускает телеканал аниме MaxMediaGroup снова показала будни менеджера Андрея Red Keds отправило человека в космос на поиски работы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х18
Команду КВН из НАТО показали Путину1
Назван новый Джеймс Бонд15
10 комедий, которые способны улучшить понедельник
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение