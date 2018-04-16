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Угол падения 40 градусов: Пьяного львовского педиатра полиция забрала от малолетних пациентов
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Угол падения 40 градусов: Пьяного львовского педиатра полиция забрала от малолетних пациентов 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказала главный врач «Охматдет» Марьяна Возница.
Нетрезвое остояние педиатра заметили родители, которые привели своих детей на прием. Они позвонили в полицию и написали заявление. Правоохранители забрали врача для дальнейшего разбирательства.
«Сегодня во Львовской областной детской Клинической Больнице «Охматдет» произошел досадный случай. К сожалению, и среди медицинского сообщества есть люди, которые безответственно и безразлично относятся к своей работе. Если бы это касалось бы только их, то пусть. Однако речь идет о здоровье и выздоровлении пациентов, которые обращаются в больницу за помощью. Об их психоэмоциональном состоянии, а также состоянии родителей детей, о репутации медицинской помощи в целом, которая к сожалению, не укрепляется через такие единичные случаи», — написала она.
Главврач пообещала, что будет проведено специальное расследование.
Перспективы медреформы, которая принималась без участия комитета по здравоохранению, без квалифицированных специалистов, не сулит гражданам ничего хорошего. Во многих городах медреформа началась со срыва подписания договоров с семейными врачами.
Проблема с подписанием деклараций, по словам вице-премьера Павла Розенко, связана с невозможностью подключения медицинских учреждений к системе электронного учета ввиду отсутствия компьютеров у каждого врача. Вину за срыв подключения к системе вице-премьер-министр возложил на местные органы самоуправления, которые не выделяют денег на закупку техники.
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