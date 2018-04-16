Угол падения 40 градусов: Пьяного львовского педиатра полиция забрала от малолетних пациентов

Об этом рассказала главный врач «Охматдет» Марьяна Возница.

Нетрезвое остояние педиатра заметили родители, которые привели своих детей на прием. Они позвонили в полицию и написали заявление. Правоохранители забрали врача для дальнейшего разбирательства.

«Сегодня во Львовской областной детской Клинической Больнице «Охматдет» произошел досадный случай. К сожалению, и среди медицинского сообщества есть люди, которые безответственно и безразлично относятся к своей работе. Если бы это касалось бы только их, то пусть. Однако речь идет о здоровье и выздоровлении пациентов, которые обращаются в больницу за помощью. Об их психоэмоциональном состоянии, а также состоянии родителей детей, о репутации медицинской помощи в целом, которая к сожалению, не укрепляется через такие единичные случаи», — написала она.

Главврач пообещала, что будет проведено специальное расследование.

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