Как Кончита Вурст использовала смертельную болезнь

Австрийский поп-певец Томас Нойвирт , он же бородатая женщина Кончита Вурст , победительница Евровидения 2014, признался в том, что у нее ВИЧ. Открытый гомосексуал Нойвирт сказал, что эту информацию угрожал распространить его бывший друг, и он решил сыграть на опережение. Его несколько подзабыли, зато теперь он снова в поле зрения СМИ. Заражен ли Нойвирт на самом деле или нет — не так важно: он дал информационный повод и получил минуту известности, которую можно монетизировать.

Когда Кончита Вурст победила на Евровидении, Нойвирт рассказывал трогательные истории о своей двойной идентичности и о том, как его из-за этого травили в школе. Он ходил в туалет только во время занятий, когда там было пусто! Узнав, что он гомосексуален, родители были потрясены — зато теперь они поддерживают его на 150 процентов.

Нойвирт почти наверняка является геем, но даже если бы это было не так, история оказалось хорошо придуманной, а образ бородатой красотки — почти гениальным. В пору побеждающей политкорректности и борьбы за права меньшинств, этот образ и эти истории по-настоящему «выстрелили», — на Евровидении люди голосовали не только за Кончиту, но и за идею. СПИД тоже актуальная тема, выступающая на эстрада ВИЧ-положительная бородатая женщина имеет все шансы на успех.

Мы живем в эпоху мнимостей, вытесняющих важные вещи фейковых новостей подменяющей реальность телевизионной картинки. Нойвирт может говорить правду может лгать, может монетизировать подлинную беду — что произошло на самом деле, неважно, приоритетен новостной повод. Но придуманный им образ укоренен в европейской культуре: бородатые женщины испокон века были украшением ярмарочных балаганов. Это очень древнее шоу, от него получали удовольствие еще в средневековье, и в нынешнем успехе Кончиты Вурст есть старинный отголосок. Политкорректность политкорректностью, но людей по-прежнему занимает все странное и необыкновенное, с таким же успехом они могли бы проголосовать за поющего осьминога. В наше время, также, как и несколько сот лет тому назад, важно удивить публику — а идеологическое обоснование придумается.

От СПИДа скончались певец Фредди Меркьюри, фантаст Айзек Азимов , танцор и балетмейстер Рудольф Нуреев , актер Рок Хадсон , супермодель Джиа Каранджи — этот список можно продолжить. Это страшная вещь, оборотная сторона свободы, в том числе и сексуальной — а Кончита Вурст была символом отрицания всяческих табу. В самоограничении есть прок, — иногда оно может спасти жизнь, а та стоит много дороже любых удовольствий.

Правду сказал Томас Нойвирт, или нет, но его слова напоминают и об этом.