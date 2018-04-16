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Шоу «Окна» С Дмитрием Нагиевым вернется в эфир
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Шоу «Окна» С Дмитрием Нагиевым вернется в эфир 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Рыцарские поединки и стрельба в студии снова на телеэкранах!
Невозможно даже подсчитать, сколько скандальных телепередач снимается сегодня — в студиях разбирают проблемы обычных людей, ругают звезд, дерутся, женятся, а иногда даже рожают. Но родившиеся в девяностых и раньше прекрасно помнят эталон скандальных программ — «Окна» с Дмитрием Нагиевым.
В студии бывало всякое — участники устраивали рыцарские поединки, жаркие выяснения отношений, драки и даже стрельбу. Истории тоже поражают — герои находили бриллианты в унитазе и разводились из-за туалетной бумаги. Подогревал атмосферу Дмитрий Нагиев. Тогда еще совсем в другом образе — с длинными волосами.
«Окна» идеально вписываются в концепцию телеканала. ТНТ4 — канал «золотого» контента, стопроцентно комедийный и жесткий. Шоу вошло в историю российского телевидения, это винтажный «золотой» контент. Он комедийный, потому что сейчас его уже невозможно смотреть без смеха, и жести там тоже хватает», — прокомментировал возвращение шоу на экраны директор ТНТ4 Гавриил Гордеев.
В эфире «Окна» появятся уже на следующей неделе — в пятницу 20 апреля в 20:00. Всего отснято 732 выпуска, но зрителя увидят только избранные, самые интересные истории.
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