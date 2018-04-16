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Молодёжный парламент проводит конкурс памяти жертв холокоста
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Молодёжный парламент проводит конкурс памяти жертв холокоста 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России стартовал театральный конкурс, посвящённый памяти жертв холокоста «Память народа». Об этом «Парламентской газете» рассказала соорганизатор конкурса, председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева.
«Для нас важным было привлечение внимания именно молодёжи. Ценность конкурса в том, что, готовясь к нему, творческие коллективы представили свои постановки сверстникам, а значит, вместе вспомнили о жертвах холокоста», — сообщила Мария Воропаева.
В рамках конкурса, организованного Молодёжным парламентом при Государственной Думе совместно с Евро-Азиатским еврейским конгрессом, творческие молодёжные объединения представляют свои постановки, посвящённые одной из самых страшных трагедий в истории человечества — холокосту.
Как отметил гендиректор Евро-Азиатского еврейского конгресса Хаим Бен-Яаков, обязанностью государства является сохранение памяти об «ужасных событиях Второй мировой войны».
Финал конкурса пройдёт 25 апреля на главной сцене МГИМО. Для участия в финале отобраны работы коллективов из Еврейской автономной области, Республики Татарстан, Республики Северная Осетия — Алания, Ростовской и Орловской областей, добавила Мария Воропаева.
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