Молодёжный парламент проводит конкурс памяти жертв холокоста

«Для нас важным было привлечение внимания именно молодёжи. Ценность конкурса в том, что, готовясь к нему, творческие коллективы представили свои постановки сверстникам, а значит, вместе вспомнили о жертвах холокоста», — сообщила Мария Воропаева.

В рамках конкурса, организованного Молодёжным парламентом при Государственной Думе совместно с Евро-Азиатским еврейским конгрессом, творческие молодёжные объединения представляют свои постановки, посвящённые одной из самых страшных трагедий в истории человечества — холокосту.

Как отметил гендиректор Евро-Азиатского еврейского конгресса Хаим Бен-Яаков, обязанностью государства является сохранение памяти об «ужасных событиях Второй мировой войны».