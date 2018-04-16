В Курске пройдёт «Библионочь»

20 апреля с 18.00 до 21.00 Централизованная система библиотек приглашает жителей и гостей города стать участниками увлекательных интерактивных программ, объединённых общей темой «Магия книги»

Акция в поддержку чтения «Библионочь» проводится по всей России с 2012 года. Во время акции библиотеки расширяют время и формат своей работы.

Центральная городская детская библиотека (ул. К. Либкнехта, 2) планирует вечер в японском стиле «Эта далекая и загадочная Япония», посвящённый перекрестному Году России в Японии и Японии в России. Каждый посетитель почувствует японский колорит, навеянный выставкой картин Галины Власовой «Шёлковые сны».

Гости праздника, члены курского филиала Общероссийской общественной организации «Общество „Россия — Япония“, расскажут о стране цветущей сакуры, её праздниках и традициях, символах и обычаях. Юные спортсмены продемонстрируют приёмы японской борьбы „Каратэ-до“.

Все желающие примут участие в занимательных интерактивных викторинах о культуре Японии, узнают самые распространенные японские слова, изготовят поделки в технике оригами, ознакомятся с искусством чайной церемонии. Для юных участников будет организован уголок „Раскрась аниме-героя“.

Книжно-иллюстративная экспозиция „Страна цветущей сакуры“ ознакомит с творчеством японских писателей и поэтов. Вечер в японском стиле закончится тематической фотосессией.

Культурный центр семейного чтения и досуга (пр-т Дружбы, 18) представит богатую палитру интерактивных мероприятий. Вместе с героями Льюиса Кэррола — Алисой, Белым Кроликом, Безумным Шляпником и Шахматной королевой участники отправятся в волшебный мир Страны чудес и библиотечного Зазеркалья, примут участие в мастер-классе „Розовый фламинго“ и библиоквесте „Библиотечные лабиринты: по следам Белого Кролика“.

Курян и гостей города ожидает презентация персональной фотовыставки Сергея Здоровцова „Радужное детство“. Автор расскажет о некоторых приёмах и тонкостях фотографирования, умении выбирать необычный сюжет.

Гостями вечера станут известные курские литераторы, которые проведут поэтический мастер-класс. Местом для отдыха и общения любителей книги и чтения станет „книжное кафе“, где в непринуждённой обстановке, за чашечкой ароматного напитка, можно поговорить о книжных новинках, любимых писателях и поэтах, современном литературном процессе и не только.

Библиотека № 6 (ул. Парковая, 3-а) приглашает всех желающих окунуться в магический мир книги, став участниками тематического вечера „Время открывать Тургенева“. Гостей будут встречать любимые персонажи тургеневских произведений: трогательная Ася, нигилист Базаров и др.

Все желающие смогут принять участие в интерактивной тематической викторине „Знаете ли Вы творчество И. С. Тургенева?“, мастер-классе по созданию открыток „Тургеневские образы“, интеллектуально-литературном квесте, который раскроет неизвестные страницы творчества выдающегося русского писателя, познакомит не только с Тургеневым-рассказчиком, но и с Тургеневым-охотником, раскроет необыкновенный ум прекрасного человека, любовь к природе, удивительную наблюдательность.

В исполнении юных талантов будет представлена театрализованная постановка по мотивам произведений И. С. Тургенева. Для любителей живой музыки прозвучат романсы на стихи И. С. Тургенева. Студия бальных танцев продемонстрирует гостям волшебный вихрь вальса.

В фотозоне „Время читать Тургенева“ можно будет сделать памятные фотографии у „книжного камина“.

Библиотека № 7 (ул. Гагарина,4) превратится в „Книжное царство — мудрое государство“. Любителей сказок и волшебных превращений ожидают литературный квест „В стране литературных героев“, в ходе которого юные куряне ответят на вопросы, загадки, ребусы о героях любимых книг от Старухи Шапокляк, познавательные игры, интерактивные викторины, творческие тематические задания, мастер-класс по изготовлению книжной закладки.

Театрализованное представление по отрывкам любимых детских книг подарит гостям праздника хорошее настроение и массу положительных эмоций.

Библиотека № 10 (ул. Менделеева, 36) приглашает юных курян и гостей города совершить литературное путешествие в „Волшебную страну Читалию“. Ребята побывают в Книжной губернии, Сказочном уезде и в Музейной волости.

В Книжной губернии они ознакомятся с интересными фактами из жизни И. С. Тургенева, совершат заочную видео-экскурсию в Государственный мемориальный и природный музей-заповедник им. И. С. Тургенева „Спасское-Лутовиново“.

В Сказочном уезде юные куряне вспомнят волшебные заклинания, чтобы открыть сундучок „Забытых вещей“ и прикоснуться своими руками к мечу-кладенцу, сапогам-скороходам, живой и мертвой воде, к молодильным яблочкам.

В Музейной волости школьники увидят предметы старины, а затем вместе с Василисой Премудрой замесят тесто, испекут ароматные пироги в русской печи и с удовольствием их отведают за чашкой душистого чая.

В уютной обстановке библиотеки гости пообщаются с курскими писателями и поэтами.

Библиотека № 11 им. Н. Ю. Корнеева (ул. Пигорева, 2) предлагает жителей и гостям города стать участниками увлекательного интерактивного действа, полного сюрпризов, улыбок и ярких образов.

Любителей живописи ожидает презентация персональной выставки А. Ф. Костикова „Я вижу красоту во всем“. Почитатели живой музыки смогут насладиться концертной программой „Весна идет“ в исполнении воспитанников музыкальных школ города. Украшением вечера станет театрализованная импровизация на тему „Добрый мир любимых книг“, подготовленная детским объединением „Фантазеры“.

Почетными гостями „Библионочи“ станут артисты Курского государственного драматического театра им. А. С. Пушкина, а также известные курские поэты и писатели.

На протяжении всего вечера для юных курян будет работать интерактивная площадка „Почитаем. Поиграем“, где все желающие смогут принять участие в играх, викторинах, развивающих конкурсах. В рамках творческой мастерской „Чудеса своими руками“ каждый сможет изготовить сувенир на память о „Библионочи“.

Библиотека № 13 (ул. Бочарова,6) превратится в интерактивную творческую площадку, посвященную творчеству И. С. Тургенева.

Школьники совершат виртуальную экскурсию в музей-усадьбу И. С. Тургенева „Спасское-Лутовиново“, поучаствуют в интерактивной викторине „Открой для себя Тургенева“, послушают произведения великого классика и романсы на его стихи, посмотрят персональную выставку-рутарий Ивана Зарецкого, представляющую собой композиции из интересных по форме пней, коры и корней деревьев.

Посетив мастер-класс по работе в технике „квиллинг“, участники смогут создать свой „цветок счастья“ — таинственный и красивый оберег для родного дома.