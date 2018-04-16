В Новоподрезкове отметили День космонавтики

На базе центра детского развития «Бэби-клуб» в Новоподрезкове с 9 по 14 апреля проводились тематические игры и занятия, посвященные Дню космонавтики.

— Малыши строили настоящую ракету, знакомились с солнечной системой, созвездиями, кометами и астероидами. В «космической лаборатории» лепили, рисовали, экспериментировали, — пояснила директор клуба Екатерина Бацун. — День космонавтики закончился весело и интересно. В последний день в гости к ребятам пришел Штурмовик из «Звездных войн».

Напомним, центр «Бэби-клуб» расположен по адресу: г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Новозаводская, 11. (то)