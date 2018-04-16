Ещё
Презентация новых студий состоится в Культурном центре «Яковлевское»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Презентация новых студий состоится в Культурном центре «Яковлевское» 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: mos.ru
В Культурном центре «Яковлевское» поселения Новофедоровское 20 апреля состоится презентация двух новых студий учреждения.
— Сотрудники Центра рады представить два новых направления, в рамках которых педагоги будут обучать участников ораторскому искусству и эстрадно-джазовому вокалу. В первой студии подробно расскажут и покажут основы и секреты успешного выступления на публике и грамотного управления аудиторией. На занятиях по джазовому вокалу педагог Дарья Дубенскова сделает акцент на образе исполнителя, — поделились представители КЦ «Яковлевское».
Они добавили, что преподавание в новых студиях будет соответствовать современным требованиям.
Начало презентации в 17:00. Вход свободный.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Молодые парламентарии Рязановского провели презентацию Тематическую встречу проведут в библиотеке Мосрентгена Цветы у памятников в Краснопахорском планируют высадить до начала майских праздников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Команду КВН из НАТО показали Путину1
Что стало с популярными группами и певцами 90-х18
Назван новый Джеймс Бонд19
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение