Презентация новых студий состоится в Культурном центре «Яковлевское»

В Культурном центре «Яковлевское» поселения Новофедоровское 20 апреля состоится презентация двух новых студий учреждения.

— Сотрудники Центра рады представить два новых направления, в рамках которых педагоги будут обучать участников ораторскому искусству и эстрадно-джазовому вокалу. В первой студии подробно расскажут и покажут основы и секреты успешного выступления на публике и грамотного управления аудиторией. На занятиях по джазовому вокалу педагог Дарья Дубенскова сделает акцент на образе исполнителя, — поделились представители КЦ «Яковлевское».

Они добавили, что преподавание в новых студиях будет соответствовать современным требованиям.

Начало презентации в 17:00. Вход свободный.