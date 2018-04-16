Студия индийского танца из Марьиной Рощи выступила с концертом

Концерт танцевальной студии индийского танца «Катхак» из Марьиной Рощи состоялся на минувшей неделе в арт-пространстве «Шаги». Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.