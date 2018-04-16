Студия индийского танца из Марьиной Рощи выступила с концертом 

Концерт танцевальной студии индийского танца «Катхак» из Марьиной Рощи состоялся на минувшей неделе в арт-пространстве «Шаги». Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.
— Программа представлена в стиле «катхак» в том варианте, каким мы видим его сейчас, при этом мы не проводим грань между танцем катхак вчера и сегодня, а представляем версию пластичного перехода традиционной индийской культуры танца в наши дни, — рассказала руководитель студии Наталья Иванова.
Отмечается, что в концерте также принимали участие музыканты: Геннадий Лаврентьев (табла, скрипка), Иван Муралов (ситар), Мария Крижановская (вокал, гармоника) и Юлия Белоусова (табла, пакхавадж). (то)