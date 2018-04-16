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Лидер Dire Straits Марк Нопфлер проигнорировал включение в Зал славы рок-н-ролла
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Лидер Dire Straits Марк Нопфлер проигнорировал включение в Зал славы рок-н-ролла 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Лидер британской рок-группы Dire Straits Марк Нопфлер отказался присутствовать на включении коллектива в Зал славы рок-н-ролла, сообщает The Guardian.
Неприсутствие на торжественном мероприятии 68-летнего музыканта пришлось объяснять басисту группы Джону Иллсли. «Уверяю вас, это личное дело. Вот и все», — сказал Иллсли. Он также поблагодарил отсутствующего коллегу за музыку, сделавшую группу популярной. В беседе с изданием Billboard Иллсли добавил, что несколько раз просил Нопфлера посетить церемонию, однако тот все равно решил не идти.
Участники Dire Straits не говорят, связано ли отсутствие фронтмена с его состоянием здоровья.
33-я ежегодная церемония включения рок-музыкантов в Зал славы рок-н-ролла традиционно прошла в Кливленде (США). Кроме Dire Straits, в этом году музыкальный музей присвоил почетное звание группе Bon Jovi и, посмертно, певица Нина Симон.
Ранее сообщалось, что в Минске был госпитализирован бывший солист рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер.
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