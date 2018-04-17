В Туле началось производство пианино 

Возвращение пианиноВ рамках проекта минкульта Калужская область получит 77 новых фортепиано для школ искусств. Поскольку популярные в свое время отечественные фортепиано «Аккорд» выпускались именно в Калуге, логично было предположить, что инструменты местного производства и поставят в музыкальные школы. Однако некогда гремевшее на всю Россию предприятие сегодня… не существует. Не имея возможностей для сбыта, отечественные производители музыкальных инструментов постепенно уходили с этого рынка. Как рассказали в правительстве Калужской области, фабрика «Аккорд» держалась довольно долго. Какое-то время пытались выживать за счет ремонта и настройки инструментов. Нашелся даже инвестор, хотя в данном случае скорее меценат, пытавшийся сохранить производство. Не удалось. Удивительно, но возрождение производства отечественных пианино началось у соседей — на фабрике «Тульская гармонь». Как это получилось, рассказал ее директор Юрий Брызжев. В связи с проектом переоснащения музыкальных школ был объявлен конкурс на крупноузловую сборку фортепиано. Мастера тульского баяна решились в нем поучаствовать. На получение госконтракта претендовали пять предприятий, три из них выиграли конкурс, в том числе и «Тульская гармонь». Сегодня фортепиано туляки производят совместно с чешской фирмой «Петроф». В Россию поставляются детали, и уже на месте идет сборка, тонировка, регулировка и настройка инструментов. — Это финишные операции, требующие мастерства и интеллекта. В производстве музыкальных инструментов не бывает «отверточной сборки», — пояснил Юрий Брызжев. В прошлом году «Тульская гармонь» изготовила 194 инструмента. План этого года — 435. Заключены контракты на поставку фортепиано в музыкальные школы Тульской, Рязанской и Белгородской областей. Общий объем заказа — 73 миллиона рублей. — Мы получили в этом году три пианино производства тульской фабрики. Это хорошие инструменты, — оценил изделия директор Тульской областной детской музыкальной школы имени Г. З. Райхеля Игорь Лукопров. Производство классических музыкальных инструментов сократилось повсюдуСтоимость нового пианино приличного качества начинается от 350-400 тысяч рублей, рояля — от 700 тысяч. По словам Игоря Лукопрова, можно купить не очень качественный инструмент за 200 тысяч. Но, как уверяет заслуженный работник культуры РФ, с плохим фортепиано ничего не добьешься — у детей даже интерес к музыке пропадает. Впрочем, есть рынок инструментов, бывших в употреблении, конечно, они дешевле. Но при покупке, советует директор музыкальной школы, надо быть острожным и обязательно прослушивать инструмент. Лучше всего попросить осмотреть его преподавателя или настройщика, который скажет: подлежит ли тот восстановлению и во сколько это обойдется. Альтернативой акустическим фортепиано являются электронные инструменты — сегодня многие музыканты начали ориентироваться на них. Стоимость — от 70 тысяч рублей. По словам Юрия Брызжева, электроинструменты стали серьезным конкурентом для их продукции. А Игорь Лукопров надеется, что проект минкультуры обеспечит рост производства акустических инструментов, что в конечном итоге приведет к снижению цен для массового потребителя. Дайте в руки мне баянФабрика «Тульская гармонь» традиционно производит язычковые инструменты. В свое время в Туле выпускалось более половины советских баянов. Высококлассный, уникальный многотембровый «Левша» был в 1970-е годы отмечен различными медалями. Баяны «Родина», «Русич», «Мир» звучали на лучших сценах мира. По словам музыкантов, тульские баяны тогда обогнали по качеству итальянские. Впрочем, и сегодня они пользуются спросом у профессионалов. Как рассказал директор фабрики, недавно шесть инструментов закупил ансамбль имени Александрова, четыре — хор им. Пятницкого, ансамбль «Березка». "Тульская гармонь" сумела удержать позиции. Хотя объемы производства по сравнению с прошлым веком упали раз в двадцать. Сейчас здесь выпускают 4-4,5 тысячи инструментов в год — ученических и концертных. — Мы не упускали и не упускаем ни одной возможности заработать, — вспоминает, как выживали, директор «Тульской гармони». — Выполняем различные заказы по гальванике, металлообработке, работ по дереву. Плюс поставка комплектующих. Когда в середине 1990-х все рухнуло, у нас оставалась лишь прослойка старых мастеров, которые и удержали предприятие до 2000-х годов. Потом потихоньку начали подниматься. Мы основной поставщик для музыкального образования. Так что есть у музыкальных школ деньги на инструменты — у нас есть работа. Сократилось их финансирование в 2016 году, и мы потеряли примерно 18 процентов объемов. В последние годы выросло качество изделий, увеличился ассортимент, много новых отделочных материалов, улучшились технические параметры настройки, появились более современные методы контроля. В 2000 году был запатентован уникальный инструмент — баян «Русь». Сейчас фабрика относится к народным промыслам, что дает определенные льготы, прежде всего это облегчение налоговой нагрузки. Порой удается получить субсидии, как предприятию малого и среднего бизнеса на обновление оборудования. Но чаще основные фонды обновляют за счет собственных средств. И, конечно, здесь по-прежнему делают элитные профессиональные инструменты — авторская работа ценится высоко. Если обычный серийный баян стоит 50 тысяч рублей, то профессиональный — от 500 тысяч и выше. Но главная проблема — кадры. Молодежь не идет, к тому же сказывается специфика производства — к примеру, на настройщика нигде не учат. «Конечно, хотелось бы, чтоб был отбор, но этого нет. Так что рады каждому, кому интересно, кому нравится делать инструменты», — говорит Юрий Брызжев.
Рынок отечественных музыкальных инструментов начал медленно подниматься. Но, по прогнозам Брызжева, большого роста в производстве акустических инструментов не будет:— Производство классических музыкальных инструментов сократилось везде. Кроме того, меньше детей стало получать музыкальное образование. Раньше в каждом ДК были кружки — хор, танцы, сегодня их значительно меньше. Ударить по струнамВ небольшом районном центре Боброве Воронежской области вот уже более четверти века выпускают гитары. Бобровская шестиструнка известна, любима и по-прежнему востребована, хотя и в значительно меньшем количестве. Тем не менее бобровский «Аккорд» на сегодня — самая большая фабрика по выпуску гитар на бывшем постсоветском пространстве. Предприятие является одним из основных российских производителей, специализирующихся на изготовлении щипковых музыкальных инструментов. Численность сотрудников около 80 человек. Суточная производительность предприятия — 130 гитар, что позволяет выпускать около 22 тысяч инструментов в год. Сегодня предприятие производит 25 артикулов акустических гитар. Деки бобровских гитар по-прежнему раскрашиваются вручную. На гитарных форумах этот дизайн является объектом множества шуток: мол, нельзя ли от лепесточков перейти к чему-нибудь посовременнее? Однако «Аккорд» — член Республиканской ассоциации народно-художественных промыслов. Так же, как и «Тульской гармони», это дает ряд преференций — например, предприятие не платит НДС. Все используемые орнаменты утверждены минпромом. Помимо гитар, на фабрике выпускают плетеную мебель. Порой предприятие называют не гитарной, а мебельной фабрикой. Но это помогает выживать в современных условиях, сохраняя и традиционное производство. Сегодня на рынке, помимо серийных, есть много авторских работ частных мастеров, делающих очень приличные инструменты под заказ. Конечно, изделия частников стоят дороже. Как уверяет Игорь Лукопров, дешевые гитары — не совсем то, на чем надо учиться музыке. Впрочем, по словам эксперта, можно найти мастера, который «доведет до ума» и серийную шестиструнку. Скрипичный ключС производством скрипок ситуация аналогична гитарной: хочешь хорошую — ищи мастерового. Но хуже всего обстоят дела с духовыми инструментами. Если раньше в каждом ДК, каждом Доме пионеров был набор очень приличных духовых инструментов Ленинградского завода, то сегодня духовые в основном китайского производства, пояснил Игорь Лукопров. А на китайских саксофонах, как уверяют специалисты, играть нельзя — помимо прочего, дыхание больше расходуется. Но вот с чем действительно все в порядке — это с народными инструментами. По словам экспертов, в Москве и Санкт-Петербурге выпускают самые лучшие в мире домры и балалайки. — Возрождение производства музыкальных инструментов должно идти от заказа системы образования. Все школы должны быть с хорошими инструментами. Если существует покупательский спрос, есть надежда на будущее отечественного производства. Мы все-таки дожили до того времени, когда вновь возник интерес к музыкальным инструментам, — радуется директор Тульской областной музыкальной школы имени Г. З. Райхеля.