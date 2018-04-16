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Для пенсионеров из Коньково была организована экскурсия по храму Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских
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Для пенсионеров из Коньково была организована экскурсия по храму Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
На днях молодежь храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках (Академический район) провела экскурсию по храмовому комплексу для пенсионеров из ГБУ ЦСО «Коньково». Об этом сообщается на сайте храмового комплекса.
В ходе экскурсии гости познакомились с историей православной Руси и житием святых подвижников Киево-Печерской Лавры, устройством храмового комплекса, а также посетили клирос и колокольню. Желающие даже смогли позвонить в колокола.
Завершилась экскурсия трапезой в Воскресной школе храма и просмотром фильма «Душеполезные истории и притчи для домашнего чтения».
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