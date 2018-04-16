Записки с края бездны: знаменитые актрисы с трагической судьбой

Ощутить звездную славу, иметь тысячи поклонников, получать приглашения на съемки. Пожалуй, каждая начинающая актриса мечтает об этом. Но далеко не все судьбы тех, кто блистает на экране, складываются счастливо. «МИР 24» рассказывает об актрисах, жизни которых не обошлись без потрясений и трагического финала.

Бедная богатая девочка

{} Муза Энди Уорхола , американская актриса и светская львица Эди Седжвик родилась в обеспеченной семье. В 21 год она получила в наследство гигантскую 14-комнатную квартиру в самом центре Нью-Йорка. Однако ее благополучие было лишь видимостью. С детства Эди страдала анорексией и не могла от нее избавиться. Еще до знакомства с Уорхолом она пристрастилась к кокаину и метамфитаминам. Когда увлечение наркотиками переросло в серьезную зависимость, Эди начала спешно распродавать свое имущество. К тому моменту она успела сняться в нескольких картинках короля поп-арта, однако отношения с ним стали портиться. Энди публично обвинял Эди в чрезмерном увлечении богемной жизнью, а та в ответ требовала вырезать сцены с ее участием из картины «Девочки из Челси». Она всегда считала, что достойна лучших фильмов и лучших ролей. Конечно, Седжвик вовсе не собиралась завязывать с тусовками, хотя довольно быстро растратила все наследство.

Когда она поняла, что ее жизнь идет под откос, в ее квартире на Манхэттене произошел пожар. Жилье сгорело дотла, а уснувшая в квартире девушка получила сильнейшие ожоги. Газеты вовсю смаковали факты об испорченной актрисе, пока она лежала в больнице. После выхода из лечебницы Эди посещала кастинги, чтобы получить хоть какую-нибудь роль в кино. Увы, ее никуда не брали, а отношения с протеже Уорхолом к тому моменту окончательно испортились. В ноябре 1971 года Майкл Бретт Пост, муж Эди, забрал ее с очередной вечеринки и уложил спать. Утром Седжвик не проснулась. По официальной версии, актриса умерла от передозировки алкоголем и обезболивающими. Следователи признали ее смерть несчастным случаем. Седжвик было всего 28 лет.

«Я готова жить с этим»

{} Исполнительница роли принцессы Леи в «Звездных войнах» Кэрри Фишер никогда не скрывала свои психические заболевания и наркотическую зависимость. При жизни она опубликовала роман «Открытки с края бездны», который наполовину считается ее автобиографией.

Фото: Lynn Goldsmith, Zuma/TASS

«Единственное, что может быть хуже, когда тебе больно, — это когда все вокруг знают, что тебе больно», — говорится в книге.

В 24 года ей диагностировали биполярное расстройство, а уже спустя четыре года у нее впервые произошла передозировка наркотиками. Страшно напуганная актриса говорила, что наркотики помогали ей стабилизировать резкую смену настроения, характерную для биполярного расстройства. Также в книге подробно описаны личные переживания Фишер, связанные с непростыми отношениями с матерью. «В моей книге „Записки с края бездны“ есть герой, который колет себе героин. Прочитав ее, моя мама сказала: „Люди будут думать, что это ты“. А я подумала: „Нет, они будут думать, что это твоя дочь“, — сказала она в одном из интервью.

Чтобы как можно больше людей знали о биполярном расстройстве, она решила не стесняться говорить о нем публично. „Я в самом деле психически больна. Мне за это не стыдно. Я все еще переживаю это, я готова жить с этим“, — заявила актриса в 2000 году в интервью ABC . В 2016 году Фишер вела колонку „Спроси Кэрри Фишер“ в The Guardian , где отвечала на вопросы читателей с аналогичным диагнозом. Во время полета на самолете в декабре 2016 года у Кэрри случился сердечный приступ, после которого ее не удалось спасти.

Любимица принца и Хичкока

{} Княгиня королевства Монако, голливудская дива Грейс Келли поначалу не получала крупных ролей в кино и довольствовалась съемками в рекламе сигарет и пылесосов. Историки кино сходятся во мнении, что ее кинокарьера была яркой и весь Голливуд лежал у ее ног, хотя и длилось это всего четыре года. Сразу после съемок в картине Альфреда Хичкока „Поймать вора“ американка сознательно оставила кинокарьеру ради семейной жизни с князем Ренье III.

Фото: Википедия, общественное достояние

Страшная трагедия произошла с ней 13 сентября 1932 года. В момент, когда Грейс находилась за рулем, у нее случился инсульт. Келли потеряла управление, машина сорвалась с крутой серпантиновой дороги и рухнула на склон горы. Спустя сутки она скончалась в больнице. В салоне вместе с княгиней находилась ее дочь Стефания. Она выжила, но получила многочисленные ушибы. Долгое время обстоятельства катастрофы были туманными, но в 2002 году Стефания Гремальди дала сразу три интервью. По ее словам, в день катастрофы Грейс жаловалась на сильную головную боль.

»У мамы были проблемы со здоровьем, нередко ее мучили головные боли. В момент, когда мы ехали на нашем «Ровере» по горному шоссе, она жаловалась на мигрень и вдруг закричала: «Я ничего не вижу!». Машину понесло к обрыву. Я пыталась включить ручной тормоз, перевести рычаг автоматической коробки передач в положение «стоянка», но безуспешно. Потом говорили, что за секунду до трагедии Грейс вместо педали тормоза по ошибке нажала на газ. Я не знаю, произошло ли это. Но вполне могло быть…», — рассказала дочь принцессы Монако.

По словам Стефании, она не присутствовала на похоронах матери, потому что лежала в больнице. Из нее она вышла с нервным расстройством, последствия которого чувствует до сих пор. На момент смерти Келли было 52 года.

Девушка с характером

{} Ее имя было известно каждому человеку в СССР. «Жди меня», «Глинка», «Бессмертный гарнизон», «Сердца четырех», «Девушка с характером» — сложно сказать, какая из картин подарила актрисе Валентине Серовой наибольшую славу. Однако не все знают, что съемки в фильмах и выходы на подмостки «Ленкома» блистательной Валентины всегда сопровождались личными драмами. Ее первый брак с летчиком-испытателем Анатолием Серовым продлился недолго. Супруг разбился во время испытательного полета, когда Валентина готовилась родить их сына. В честь погибшего отца мальчика назвали Анатолием.

Фото: общественное достояние

Долгое время актриса получала любовные письма от незнакомца. Однажды она решилась ответить и предложила тайному воздыхателю созвониться. Пылким поклонником оказался поэт Константин Симонов , который на всех спектаклях с участием Серовой сидел в первом ряду. Чуть позже знаки внимания актрисе стал оказывать Константин Рокоссовский . По одной из версий, Серова познакомилась с раненым генералом в госпитале при Тимирязевской академии, куда приехала с выступлением.

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Однако ее главной страстью был все же Симонов. Лирический сборник «С тобой и без тебя», посвященный Серовой, стал фронтовым гимном верности и пользовался большой популярностью в годы Великой Отечественной войны. Но совместная жизнь пары, несмотря на романтическое начало, была очень напряженной, в их доме царила тяжелая атмосфера. Сразу не сложились отношения Константина с Анатолием, которого Симонов считал трудным подростком. Поэт настоял на отправке мальчика в интернат за Урал, хотя его родственники по отцовской линии просили отдать юношу им. Выросший сын страдал тяжелой формой алкоголизма, попал в колонию и, вернувшись в Москву в 36-летнем возрасте, вскоре умер. Алкогольная зависимость развилась и у Валентины. После нескольких появлений на съемках в нетрезвом виде, актрисе стали отказывать в ролях. Сын Анатолий, с которым актриса устраивала попойки, часто нападал на мать.

В то время, когда Серова уже практически не снималась и не играла в театре, Симонов активно выступал со стихами за рубежом, ездил по США и Японии, работал военным корреспондентом.

Возвращаясь домой, он каждый раз с ужасом наблюдал, как его супруга из красивой женщины, которую обожала вся страна, превратилась в высохшую старуху. Алкоголизм загубил и карьеру, и личную жизнь актрисы.

В конце концов, Симонов не выдержал и написал в письме супруге, что за годы совместной жизни он сильно измучился и постарел. В 1957 году он ушел от Серовой и снял посвящение возлюбленной из сборника «С тобой и без тебя», оставил лишь буквы «В. С.».

Их брак продлился 14 лет. Симонов вскоре после развода обзавелся новой семьей, у Серовой же не было ничего. Она понимала, что ее жизнь кончена. Ее дочь Маша воспитывалась у бабушки. К матери Машу не подпускали. Всю оставшуюся жизнь Серова провела одна в пустой квартире, которую разворовали собутыльники. Ее, всеми покинутую и забытую, нашли мертвой 12 декабря 1975 года. Обстоятельства смерти до сих пор не известны точно. Константин Симонов прислал к гробу актрисы 58 роз.

Свадьба только на экране

Советскую актрису Зою Федорову популярность накрыла в 1936 году, когда она снялась в картине «Подруги». Спустя два года после премьеры «Подруг» отца Федоровой арестовали как врага народа и приговорили к десяти годам лишения свободы. Однако это не помешало актрисе сняться с шедевральных картинах «Москва слезам не верит» и «Свадьба в Малиновке». За первые десять лет карьеры она снялась в 22 фильмах.

В 1945 году Федорова познакомилась с американским дипломатом Джексоном Тэйтом, от которого 13 января 1946 года родила дочь. На фоне обостренных отношений с США Тэйт покинул СССР. Актриса в это время пыталась скрыть рождение ребенка от иностранца. Она быстро вышла замуж за композитора Александра Рязанова , с оркестром которого выступала в начале 1940-х годов. Однако это не уберегло ее от ареста. 27 декабря 1946 года Федорову арестовали и приговорили к 25 годам лагерей за шпионаж. После Лубянки и Лефортовской тюрьмы ее отправили во Владимирскую тюрьму и конфисковали все имущество.

Свою дочь впервые после заключения Федорова увидела только в 1955 году, тогда же она попробовала вернуться в кино. Возвращение в Москву далось с трудом, поскольку квартира была конфискована, как и все имущество актрисы. Все ее родные, которых также арестовали, были еще в заключении. Директор «Мосфильма» отказался работать с Федоровой, так как у нее не было реабилитационных документов. Обратиться за помощью ей, казалось, было совершенно не к кому. Однако поддержка все-таки нашлась: первое время Федорова жила у тюремной подруги, а деньгами помог Сергей Михалков , с которым она лично была знакома.

Спустя несколько лет актриса получила письмо от Тэйта. Он просил прощения за то, что невольно стал причиной бед в семье Федоровой. В 1976 году она ездила к возлюбленному в США, когда тот уже был 70-летним стариком. Актрису снова звали сниматься в кино и дали квартиру на Кутузовском проспекте. Федорова уж было вернулась к спокойной жизни, какой она была до ареста. Но спустя пять лет после поездки в США, 1 декабря 1981 года, ее нашли застреленной в квартире. Обстоятельства убийства до сих до конца не раскрыты.

Смотрите премьеру сериала «Зоя» на телеканале «МИР» 21 апреля. В декабре 1981 года Москву облетает страшная весть: в своей квартире убита известная актриса Зоя Федотова. Расследовать преступление поручено капитану Александру Сорокину и майору Пыльнову. Следователи понимают, что это дело очень непростое и все ответы на вопросы надо искать в прошлом, для чего Сорокин отправляется в архив КГБ, где ему предоставляют возможность ознакомиться с «Делом Зои Федотовой». Перед глазами Сорокина проходит вся жизнь Зои, начиная с 1927 года.

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