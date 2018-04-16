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Квест-игра пройдет в культурном центре «Дружба»
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Квест-игра пройдет в культурном центре «Дружба» 

Управа района Бирюлево Западное 2 часа назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Квест-игра «Путешествие по Книжному кораблю» пройдет в культурном центре «Дружба» в рамках акции «Библионочь-2018» в субботу, 21 апреля.
«В конце игры всех детей ждет творческий мастер-класс по изготовлению закладки для книг», — рассказали в администрации центра.
Но прежде, чем попасть на мастер-класс, участники совершат увлекательное путешествие по оригинальному маршруту во главе с опытным капитаном. Игроки выполнят ряд упражнений, которые помогут развить навык доверия своей команде и умение работать в этой самой команде. Участники смогут проявить свои таланты и проверить, на что они способны.
В сопровождении капитана и прокладывая путь по карте, дети и взрослые смогут почувствовать себя настоящими книжными пиратами. Начало квеста в 16:00 в культурном центре «Дружба». Организаторы просят заранее зарегистрироваться.
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