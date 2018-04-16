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Горка во дворе на улице Конёнкова вновь стала безопасной для детей
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Горка во дворе на улице Конёнкова вновь стала безопасной для детей 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Коммунальщики района Бибирево отремонтировали детскую горку, которая установлена во дворе дома № 19 по улице Конёнкова. Поводом для проведения работ стало обращение одной из жительниц на портал «Наш город». В своем сообщении женщина обратила внимание властей на то, что на горке не закреплено ограждение, что представляет опасность для детей.
Заявка пользователя была оперативно рассмотрена, и уже на следующий день на портале появился официальный ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бажгулашвили.
-Эксплуатирующей организацией выполнен ремонт игрового комплекса. В настоящее время детская площадка находится в удовлетворительном состоянии, — говорится в сообщении.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)
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