JoJo's Bizarre Adventure и творческий путь Хирохико Араки

Подробный рассказ о самой меметичной аниме-франшизе.

Любой интересующийся аниме человек хотя бы раз в жизни слышал о JoJo. И неспроста: манга обрела популярность ещё на заре своего существования, несмотря на неопытность Хирохико Араки как автора. Уже в девяностые годы JoJo's Bizarre Adventure получила OVA-адаптацию из 6 эпизодов и даже полноценную англоязычную локализацию. Манга входит в десятку самых продаваемых в Weekly Shonen Jump за всё время, что ставит её в один ряд с такими хитами, как Bleach, Naruto и Dragon Ball. Сейчас манга получает распространение уже на Западе.

Но что к этому привело?

Говорят, что проституция — это самая древняя профессия в мире. Ну, это то, что я выучил на уроках истории. Но действительно ли это самая древняя профессия? Я нашел ещё более старую! Не могу это доказать, но я уверен, что она уходит в самое начало! Эта профессия — рассказчик страшных историй.

Автор манги JoJo's Bizarre Adventure

К рисованию манги Араки подтолкнули несколько вещей: это его неблагоприятные отношения с родственниками, доступность материала к изучению (его отец содержал целую коллекцию книг по изобразительному искусству) и то, что он сам любил читать мангу. Рисовать начал ещё в четвёртом классе. Мотивировала парня поддержка друзей, которых он считал своими «поклонниками». Благодаря ним Араки решил, что может стать настоящим художником.

С родственниками Араки совсем не ладил (особенно это касается сестёр, что постоянно ему пакостили). Из-за этого он чувствовал себя отчуждённо: иногда Хирохико просто не хотел возвращаться домой или выходить из комнаты, где целыми днями читал мангу и книги. Вплоть до конца обучения в школе Араки скрывал то, что он рисует мангу.

Молодой Араки

Уже в средней школе Араки пытался протолкнуть свою мангу в различные издания. Успехом это не обернулось, хотя у некоторых его сверстников (вроде Масакадзу Кацуры) уже намечался триумф. Не понимая своих просчётов, Араки собрался выслушать критику. Он отправился в Токио с намерением посетить офис Shogakukan. Но увидев крупное здание, юный мангака растерялся и решил зайти в соседний офис Shueisha. Он почти сразу встретил одного из редакторов.

Араки попросил его проверить мангу. Редактор с первой же страницы увидел ворох недостатков и не хотел читать, но решил дать парню шанс. Араки было неприятно видеть, как его творение страница за страницей подвергалось жёсткой критике. Он уже думал уйти, но финальный вердикт обнадёживал. Редактор сказал, что у продукта высокий потенциал, и посоветовал за 5 дней исправить недочёты для конкурса Tezuka Awards. Манга получила название Poker Under Arms (Busou Poker). Она заняла второе место на конкурсе и была тепло воспринята читателями.

Busou Poker (1981)

Добившись успеха, Араки продолжил активно рисовать мангу. Он частенько заимствовал мотивы из других известных произведений: особенно очевидны параллели с Hokuto no Ken. На стиль изображений сильно повлиял и французский художник-импрессионист Поль Гоген (некоторые сходства можно проследить даже сейчас).

Поль Гоген, «Автопортрет с желтым Христом»

Огромное значение Араки придаёт цветовой гамме и гротескности композиции, особенно любит синие и розовые цвета. У него цвет обозначает именно эмоции, особую экспрессию. Например, сочетание синего и пурпурного — напряженность, а противоположные голубые и зелёные тона говорят о спокойствии и неизменности. По иллюстрациям Араки можно заметить, что он обычно добавляет различные «мазки» и стилизацию туши.

Контраст в JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean (1999 — 2003)

Также мангака интересовался европейской скульптурой, что оказало влияние на его узнаваемый подход к мимике персонажей. Хирохико всегда стремился к эксцентричным, ярким образам, чтобы при виде любой его обложки читатель безошибочно сказал: «О, это же его манга!». Поначалу Араки критиковали за такой броский стиль, но время всё расставило по местам.

Творил Араки в разных жанрах: от вестернов и стандартных боевых сёнэнов до детективов и научной фантастики. В 1983 году он запустил свой первый манга-сериал, Cool Shock B. T, но всё ещё был неопытен. Особенно это касалось рисовки персонажей: дизайны его ранних работ были слишком простыми и инфантильными.

Араки стал уделять намного больше внимания рисовке начиная с манги Baoh, которая дебютировала в 1984 году. В ней же Хирохико впервые сделал упор на гротескное насилие.

Сюжет Baoh завязан на обычном японском школьнике Икуро Хасидзаве, что был похищен секретной организацией и получил сверхчеловеческие способности в ходе одного из экспериментов. Позже он пытается спасти мир от распространения вируса. История Икуро заложила многие основы стиля Араки. Особенно это касается его тёмных сторон. Baoh — мрачная, жестокая манга.

Baoh получила аниме-адаптацию в виде односерийной OVA в 1989 году.

Окончательно стиль Араки сформировался в 1985 году с дебютом Gorgeous Irene. Манга рассказывала о похождениях профессиональной убийцы Арины Лапона. В ней автор впервые проявил тягу к гипертрофированным мышцам: визитную карточку его главной работы.

Арина Лапона из Gorgeous Irene (1984-1985)

В 1986 году начался выпуск первой части JoJo's Bizarre Adventure, Phantom Blood (изначально известная как Jonathan Joestar: His Youth). Араки утверждал, что в процессе создания вдохновлялся американскими боевиками, вроде «Рэмбо» и «Терминатора».

История начинается на пороге Двадцатого века в Англии. Аристократ Джордж Джостар попадает в аварию и случайно принимает за своего спасителя деклассированного бедняка Дарио Брандо. В благодарность он берёт к себе на воспитание его сына, Дио. Мальчик втирается в доверие к Джорджу, однако тайком отравляет жизнь его родному сыну, Джонатану Джостару по кличке ДжоДжо. Меркантильный и озлобленный, Дио хочет получить наследство приёмной семьи и уничтожить единственного соперника.

И Дио можно понять. Он рос в нищете и озлобился, поэтому богатенького добряка Джонатана воспринимает лишь как добычу. Такое противостояние архетипов было смелым для сёнэнов, где бедность обычно ассоциируется с благородством, а богатство — с подлостью. Поведение Дио можно сравнить с поведением сестёр Араки, ведь они ему пакостили также, как Брандо пакостит Джонатану.

Семейные ссоры накаляются, ставки растут. Впоследствии Дио выясняет, что каменная маска, один из артефактов, найденных Джорджем Джостаром в экспедиции, может превращать людей в вампиров. Волею судьбы Дио использует артефакт и обретает огромную силу. Теперь он хочет стать владыкой человечества, и ДжоДжо предстоит спасти мир от новоявленного вампира. На пути герой встречает мастера боевых искусств Антонио Цеппели и вдохновлённого благородством Джостара бандитского авторитета Роберта Спидвагона. Вместе они бросают вызов древнему злу, воплощённому в Дио Брандо.

JoJo любят за необычный сеттинг, но первая часть была довольно скромна по меркам франшизы. В Phantom Blood главный герой изучает особую боевую технику — хамон. Это искусство позволяет с помощью дыхания управлять внутренней энергией, которая аналогична солнечному свету. Человечество развило хамон для противостояния вампирам, ибо солнечная энергия мгновенно уничтожает их тела.

Phantom Blood часто называют самой скучной частью JoJo, и не без причин. Араки ещё не спешил давать волю фантазии, поэтому история о противостоянии благородного мужа и подлого злодея во многом напоминает другие сёнэны своего времени.

Однако первая часть заложила основу франшизы: в ней суровая мужественность уже сочетались с манерными позами, гламурными красками и кичливым юмором. А в драматичные моменты манга умела задеть нужные струны. В её простых, гротескных и непосредственных героев просто веришь.

Возможно, JoJo стоило начать именно так. На фоне Phantom Blood продолжение получилось особенно эффектным.

В 1987 начинает выходить JoJo's Bizarre Adventure: Battle Tendency. Если первая часть ещё опиралась на типичные жанровые тропы, вроде добродушного и благородного главного героя, Battle Tendency с порога ломает стереотипы. Между событиями первой и второй частей проходит 49 лет (история Battle Tendency происходит в 1938-39 гг.). Главный герой — Джозеф Джостар, внук Джонатана.

JoJo's Bizarre Adventure: Battle Tendency (1987-1989)

История начинается с того, что старого друга Джостаров, Роберта Спидвагона, в ходе экспедиции к мексиканским пирамидам похищают нацисты. Пришедшие к власти в Германии, они стремились к первенству в изучении науки и мистики, поэтому были очень заинтересованы в изучении свойств каменной маски и загадочных «людей из колонн» (что-то вроде протовампиров). Теперь внуку Джонатана предстоит спасти старого друга семьи, завести новых союзников, одолеть древних полубогов и спасти мир от зла. За это время он успеет посетить несколько стран на разных континентах.

Сама идея сменить эпоху и главного героя манги была из ряда вон, однако Араки зашёл ещё дальше. Первый ДжоДжо был скучным и стереотипным джентльменом. Джозеф — изворотливый, прагматичный трикстер, способный совершать самые спорные поступки ради победы над врагами. Его цель всё ещё благородна, но методы коварны. На сей раз автор вдохновлялся образами Хана Соло и Индианы Джонса.

Но Джозеф — лишь символ более масштабных перемен. Набравшись опыта, Араки дал волю фантазии. Начиная с Battle Tendency, приключения ДжоДжо стали по-настоящему странными. Теперь здесь можно встретить древнего полубога с именем Эйсидиси. Или хамон в форме заточенных мыльных пузырьков. Или киборга-нациста, который на деле оказывается славным малым. Автор сделал упор на буйство красок, гламур и кичливость буквально во всём.

Стоит указать, что первые две части сильно отличаются от последующих во всех планах: начиная с сюжета и заканчивая символизмом. Араки всегда стремился создавать сложные и запутанные истории, но в Phantom Blood и Battle Tendency количество пафоса и внезапных поворотов событий зашкаливало даже по меркам всей серии.

С 1989 по 1992 выходила третья часть JJBA: Stardust Crusaders.

JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders (1989-1992)

История опять потерпела огромные изменения. В этот раз, 17-летний Джотаро Куджо в компании Нориаки Какьёина, Мохаммеда Абдула и своего деда Джозефа Джостара должен победить восставшего Дио до истечения срока в 50 дней: иначе мать Джотаро, Холи Куджо, умрёт от паразитической споры. Команде предстоит долгое путешествие из Японии в Египет. На пути их ждут новые союзники и поджидают слуги Дио.

Араки заявлял, что его очень сильно вдохновили поездки по странам Ближнего Востока и Северной Африки, поэтому местами главных событий в манге стали Египет и Индия. Также он вдохновлялся синто и картами таро, что повлияло на будущие названия стендов.

При создании Джотаро Араки решил сбалансировать персонажа, т.к. считал Джонатана слишком «добряком», а Джозефа сорвиголовой. Поэтому появился Джотаро: спокойный, тактичный, немного грубый, но всё ещё добрый сердцем. На его образ повлияли роли актёра Клинта Иствуда (Стрелок Джо из «За пригоршню долларов» и другие вестерны 60-х).

Джотаро Куджо

С третьей части вводятся стенды — материализация духовной силы человека в виде гуманоидного (иногда полугуманоидного или вообще имеющего форму зверя или предмета) призрака, который подчиняется владельцу стенда и охраняет его. Стенд и хамон могут развить лишь люди, пережившие большие проблемы в жизни, либо выжившие после попадания стрелы из лука (артефакт, способный пробудить стенд).

Также стенды — визитная карточка Stardust Crusaders. Во многом поэтому третья часть — самая популярная из всех. Стенды сделали мир JoJo таким узнаваемым и самобытным.

Характеристики стендов — отдельная от истории информация

Многие боевые сёнэны попадают в одну и ту же ловушку: масштаб. Чтобы новый противник затмил предыдущего, он должен быть сильнее. Соответственно, главный герой обретает новые навыки и развивает прежние. Со временем бои кажутся эпичнее, но удержать интерес читателя становится сложнее: схема себя изживает.

Араки в эту ловушку не попался. Каждый стенд в JJBA олицетворяет уникальную способность или концепцию, от остановки времени и изменения гравитации до превращения живых организмов в динозавров и запечатывания памяти людей и их стендов в дисках. Поэтому стенд требует от своего владельца творческого подхода и тактики, а в бою всё решает не столько грубая сила, сколько смекалка и внимательность.

Автор изначально хотел закончить франшизу на первых трёх частях, что фокусировались на противостоянии Джостаров с Дио и борьбе с вампирами. Последующие две части слабо связаны как с первыми тремя, так и друг с другом. Они посвящены разным людям и их мотивам творить различные злодеяния.

В четвёртой части (Diamond Is Unbreakable) JJBA подвергается значительной эволюции. Так, окончательно оформился современный стиль рисовки. Персонажи стали менее «маскулинными», и это касается не только их бицепсов: дизайн одежды стал более экстраординарным. Это можно назвать «деконструкцией мужественности», ведь даже в таких метросексуальных нарядах герои умудряются не терять в харизме и брутальности.

Diamond Is Unbreakable

Резкая смена курса затронула и манеру повествования. Если третья часть была грандиозным путешествием, история Diamond Is Unbreakable стала более размеренной, камерной и даже детективной. Иногда её сравнивают с «Твин Пикс». Да и сам главный герой, Джоске Хигашиката, очень весёлый, дружелюбный и легкомысленный человек. Это можно проследить даже по его «хиппарскому» стилю одежды.

Джоске Хигашиката

Действие переносится в японский город Морио, где живёт Джоске, внебрачный сын Джозефа. Вместе с Джотаро и друзьями он противостоит богатому молодому человеку Йошикаге Кире, который всего лишь хочет уйти от суеты этого мира, но при этом совершает серийные убийства. На этом контрасте между видимым спокойствием и скрытой угрозой разворачивается новая история.

Это и есть отличительная черта Араки, которая привела его к успеху: тяга к экспериментам и поиск новых направлений, чтобы манга не переставала удивлять читателя.

JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable (1992-1995)

События пятой части (Vento Aureo) происходят в Италии. Главный герой, Джорно Джованна, пытается стать главой итальянской мафии, для чего предпринимает попытки ликвидировать местную господствующую организацию и подняться по карьерной лестнице.

Vento Aureo (1995 — 1999)

Если в Diamond Is Unbreakable было много «филлерных» моментов и в целом расслабленная обстановка, в Vento Aureo тон повествования достаточно серьёзный, а в истории много «взрослых разборок».

JoJo's Bizarre Adventure: Vento Aureo (1995-1999)

В шестой части, Stone Ocean, фокус повествования возвращается обратно к первым трём частям, только теперь главные герои (включая одного старого протагониста) вынуждены противостоять «последователям Дио».

JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean (1999 — 2003)

На этот раз события происходят в США, Флориде, где Джолин Куджо, дочь Джотаро, находится в заточении в тюрьме. Изначально история крутится вокруг плана побега, но в какой-то момент Джолин пробуждает стенд. Однако позже начинают происходить странные вещи. Например, Джолин находит замершего Джотаро в полумёртвом состоянии, и с этим как-то связан таинственный стенд Whitesnake.

По сравнению с предыдущими двумя частями, шестая вышла более динамичной в сюжетном плане. События развиваются стремительно, а напряжение неуклонно нарастает. Stone Ocean положила конец основной серии. После неё идут события в другой вселенной, но с той же родословной.

Первые шесть частей публиковались в подростковом (сёнэн) журнале Weekly Shonen Jump. Начиная с седьмой части, Steel Ball Run, манга переехала в более «взрослый» (сэйнэн) журнал Ultra Jump. За JJBA окончательно закрепился формат на стыке «сэйнэна» и «сёнэна».

JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run (2004-2011)

Основной сюжет Steel Ball Run крутится вокруг гонки, устроенной ради поиска артефакта «святого трупа», что дарит своему пользователю невероятную удачу и пробуждает стенд. Атмосфера седьмой части больше напоминает вестерн с элементами триллера: мы снова находимся у подножья XX века в США. В этот раз главный герой будет противостоять не вампирам или вселенским заговорщикам, а обыкновенным политикам (на первый взгляд).

В этой истории полно ярких и запоминающихся персонажей, именно запоминающихся: тут вообще нет побочных «слуг» великих господ, исполняющих роль пешек. Да и достаточно заметно, что герои стали более прагматичными и самобытными. Даже дуэт главных героев Джайро Цеппели и Джонни Джостара дополняется рядом их личных условий.

С 2011 и по сей день выпускается 8 часть, JoJolion. История вновь перенеслась в городок Морио. На дворе 2011 год, и крупное землетрясение сводит двух героев: девушку Ясухо Хиросэ и парня, страдающего амнезией. Ясухо называет его Джоске, в честь своей собаки.

JoJo's Bizarre Adventure: JoJolion (с 2011 по сей день)

JoJolion можно назвать самой строгой из серии: основной упор в сюжете сделан на раскрытии отношений в семье Хигашиката.

По JJBA существует несколько аниме-адаптаций. Выше я уже рассказывала, что первые попытки экранизации JoJo были предприняты ещё в начале 90-х, когда только закончилась манга Stardust Crusaders.

Первым аниме была 6-серийная OVA по мотивам Stardust Crusaders от студии APPP. И хотя для франшизы это можно считать большим успехом, сами OVA даже по меркам того времени вышли сырыми. Из-за недостатка бюджета основные средства отдавались на проработку переднего плана, тогда как бэкграунды оставляли желать лучшего. Грубо говоря, по-настоящему качественное оформление обеспечили только первым и последним сериям.

И если сюжет в оригинальной манге больше тяготел к мистике и приключениям, то эта OVA — обычный боевик, но это и не плохо. Стоит сказать о прекрасном звуковом сопровождении, которое отлично вписывается в неторопливую и импульсивную атмосферу сериала. Но тем не менее, аниме страдает от сжатого хронометража, очень многие важные моменты из манги остались за кадром.

JoJo's Bizarre Adventure OVA (1993)

В 2000 году начал выходить OVA-сериал, рассказывающий предысторию событий аниме 1993-го. Если анимация персонажей была достаточно хороша ещё в первой адаптации, новое аниме сделало шаг вперёд: фоны и эффекты больше не полуразмытые, отдельные объекты стали гораздо более детализированными.

JoJo's Bizarre Adventure OVA (2000-2002)

В 2007 вышел фильм по Phantom Blood. К сожалению, Араки даже не выпустил его на DVD, но у нас есть возможность посмотреть отрывок:

В 2012 году начал выходить 26-серийный TV-сериал от David Production, JoJo's Bizarre Adventure. В нём уместились истории первых частей: Phantom Blood и Battle Tendency. Сериал положил начало грандиозному, очень подробному и бережному переносу саги о ДжоДжо на экраны. Новая адаптация гораздо лучше передаёт и цветовую гамму первоисточника: буйство красок Араки перекочевало в аниме почти без потерь.

JoJo's Bizarre Adventure (2012-2013)

А ещё сериал венчают великолепные опенинги и эндинги с на удивление удачным использованием 3D: от него картинка кажется ещё более странной и не теряет в броскости.

JJBA OP1: Sono Chi no Sadame

JoJo OP2: BLOODY STREAM

В 2014-2015 та же студия выпустила два сериала JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders, по 24 серии каждый. А год спустя на экраны перенесли Diamond is Unbreakable. Планка качества, установленная первым сериалом David Production, до сих пор не падает.

На данный момент выходят OVA по спин-оффу JJBA — Thus Spoke Kishibe Rohan. В прошлом году выпустили первый эпизод, второй (и последний) выйдет 19 июля.

JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable (2016)

По JJBA существуют и игры. Как самую заметную, можно выделить 3D файтинг JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven на PS3\4 с поддержкой онлайн-мультиплеера (до двух игроков). В игре 12 сюжетных линий, 8 из которых основаны на сеттинге оригинальной манги. Заключающая часть является отсылкой к ранобэ Исина Нисио JoJo's Bizarre Adventure: Over Heaven, которое представляет собой дневник Дио (упоминается в третьей и шестой части) с мировоззренческими размышлениями и методикой открытия «лестницы в Небо».

Внимание, раздел содержит СПОЙЛЕРЫ.

Я не утверждаю, что JoJo — глубокомысленный философский трактат. Автор делает ставку на атмосферу и эстетику. По крайней мере, в первых шести частях. Все эти внезапные повороты событий, отсылки к культуре и моде, запутанные многоходовочки и десятилетние планы, пафос, превозмогание, драма, сражения, позёрская жестикуляция, рисовка, харизматичные герои: всё это аутентичные аспекты JoJo. Вместе они образуют композицию огромного интеллектуального и душевного труда, который человек по имени Хирохико Араки вкладывает в свои произведения.

Очевидной чертой JJBA является невероятный драматизм и мужественность. Находящийся в почти безвыходной ситуации Джонатан Джостар под конец смирился и был похоронен вместе с заклятым врагом под водой, спасая жену. Сорванец Джозеф Джостар после победы над идеальной формой жизни пришел на свои же похороны… и заявил, что он женился. Джотаро Куджо отдался эмоциям и пожертвовал собой ради дочери. Джорно Джованна стал лидером мафии.

Всё это лишь показывает сильную натуру персонажей, их стоическую мотивацию, которую можно хорошо передать одной фразой:

У меня, Джорно Джованны, есть мечта, и я просто её знаю.

Главный герой JoJo's Bizarre Adventure: Vento Aureo

Ключевую роль в JJBA играют мотивы братства, дружбы и семьи, а уже после — спасения человечества от различных экстерминатусов. По сути, это движущая сила сюжета на протяжении всей основной серии из шести частей. Джостары связаны не только способностью пробуждать стенд, но и пониманием своих семейных ценностей, целями, которые передаются из поколение в поколение. Даже Джорно, несмотря на противоречивую цель в рамках дихотомии «зло/добро», имел четкое понимание, что для её достижения ему нужны верные друзья и соратники.

Впрочем, как отметил главный антагонист Stone Ocean, беспрецедентная преданность Джостаров может оказаться обыкновенным максимализмом и необдуманностью действий (в какой-то момент это действительно привело к очень плачевному исходу).

Всё поколение Джостаров побеждало, покоряя свою судьбу. Но не в этот раз. Ваша родословная также и ваша слабость.

Главный антагонист JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean

А ведь Пуччи — образцовый антагонист с углублённым мировоззрением. Фанатично верующий в правоту своих взглядов христианский священник, который думает уничтожить время как таковое и создать мир, где всё изначально предрешено и все будут знать свою судьбу наперёд. И всё это он считает исключительно благородной целью перед Богом, достижение которой создаст идеальный мир без проблем в обществе. На пути к этой цели он не остановится не перед чем, иногда он даже готов предать часть своих идеалов ради главной цели. Ради исполнения мечты Энрико готов пожертвовать миллионами людей. В конце концов, он даже не может признать поражение и осознать свои ошибки.

Самое худшее зло то, что не осознает свою злодейскую сущность.

Неотъемлемой частью JJBA являются различные отсылки к моде, культуре, мемам. Многие имена персонажей и стендов образованы от имён известных личностей и музыкальных групп. AC/DC, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, Oingo Boingo — список огромный. В третьей части стенды были названы в честь карт Таро, а на многие элементы манги сильно повлияли другие произведения. Например, Джонатан Джостар создан на основе Кенширо из манги Hokuto no Ken, и Араки даже не стеснялся добавлять явные отсылки.

Стиль одежды в JJBA — отдельная тема. Араки явно любит листать модные журналы. В манге-спиноффе JJBA Thus Spoke Kishibe Rohan Араки даже посвятил отдельную часть рекламе Gucci. Бренд заключил договор о сотрудничестве с Араки и женским модным журналом Spur.

Выставка GUCCI × HIROHIKO ARAKI × SPUR в Нью-Йорке. Также выставки проходили в ряде городов Японии, США и Китая, во Флоренции, Париже и Нью-Дели

В 2017 году, в связи с кооперацией бренда товаров Bulgari и Араки, был выпущен ряд аксессуаров.

Также с 2017 года Араки сотрудничает с брендом одежды Glamb.

Glamb x JOJO

Меметичность JJBA просто зашкаливает. Причина ясна: стиль Араки предельно эксцентричен. Манга полна гротескной мимики, абсурдного пафоса, острых выражений и просто всевозможных странностей. Даже сама идея истории про суровых качков с тягой к манерным позам и гламурной одежде настолько уморительна, что манга была обречена стать вирусной.

«Is That a JoJo Reference?» — ироничный вопрос, употребляемый в случае присутствия где-либо JJBA или похожих на его аспекты вещей

Порой кажется, что каждый аспект JoJo создан с одной целью: стать вирусным. Даже самого Хирохико Араки можно назвать мемом. Хотя бы потому, что несмотря на зрелый возраст (57 лет), внешне он почти не изменился за всё время. Невольно задумаешься, не существует ли каменная маска в реальном мире.

Порой внимание к JoJo было негативным. В 2007 году состоялся релиз арабской локализации старых OVA-сериалов по JJBA. Спустя год, некоторые энтузиасты заметили, как главный антагонист Дио Брандо читает суры из Корана. Авторы сериала просто взяли случайный текст на арабском, но скандала не избежали: мусульман возмутило, что аниме оскорбляет их религию, сравнивая с террористами и убийцами. Некоторые даже угрожали приехать и побить создателей аниме. Закончилось это тем, что выпуск манги временно приостановили, а из аниме вырезали тот самый кадр.

Тот самый кадр

Однажды китайские студенты решили перевести Diamond Is Unbreakable со своего родного языка на английский. Получилось настолько плохо, что даже смешно. Всех настолько зацепила фраза Йошикаге Киры «What a beautiful Duwang!», что при всей неправильности переводчики стали специально везде вставлять Duwang вместо Morioh (Duwang — китайское произношение Morioh, выдуманного города в Японии). Само слово «Duwang» стало обозначением для любых кривых переводов.

Пример Duwang-перевода.

Возвращаясь к вирусным фразам и крикам, нельзя не упомянуть боевой клич (WRYYY) одного из главных антагонистов серии — Дио.

Великолепная пафосная озвучка аниме сделала своё дело: крики стендов Дио и Джотаро —ORAORAORA и MUDAMUDAMUDA, фраза «это был я, Дио!» и прочие эпичные реплики героев разошлись на весь интернет. Однажды их пополнит и «вкус лжеца» из 5 части.

Бруно обвиняет Джорно в нападении на Луко и облизывает, как бы проверяя на ложь

«Rero Rero» — звуковой эффект, который Какёин воспроизводит облизывая вишенку.

В Stardust Crusaders постаревший Джозеф начал орать на плохом английском

Yare Yare Daze — любимая фраза-клише Джотаро Куджо, обозначающая скуку. Переводится как «хорошо…» или «ну…».

«Далее ты скажешь…» — любимая фраза Джозефа, используемая для утверждения своего мастерства предсказывать следующие шаги противников. Из-за неожиданности вызывает у оных страх и ненависть.

Не уступают и титры. ゴゴゴゴ используется рядом с накаченными или позирующими персонажами для похождения на JJBA.

JoJo настолько эффектна и пафосна, что многие кадры из манги так и тянет превратить в материал для фотожаб.

Кадр из начала битвы Джотаро и Дио в манге, который разошелся на многие пародии.

Аниме-сериал не только оживил эпичные фразочки и междометия героев, но и подбросил собственный материал для мемов.

Roundabout — это песня британской рок-группы Yes, в последствии — на редкость яркий эндинг JJBA, который всегда начинал играть в напряжённых ситуациях. Он стал популярным оформлением для видео, где происходит что-то опасное или просто странное. Обычно к видео помимо музыки добавляют ещё и аутентичный логотип «To Be Continued».

Оригинальный эндинг

Хирохико Араки начал работать над JoJo в восьмидесятые. Большинство хитов того времени уже не привлекают массовую аудиторию: они морально устарели и остались в тени своих подражателей. Но творение Араки популярно как никогда, и дело не только в мемах. Автор отточил уникальный стиль и никогда не боялся рисковать, идти против правил — даже своих собственных.

Поэтому его манга до сих пор удивляет. Приключения ДжоДжо могут быть пафосными и смешными. Глупыми и хитроумными. Динамичными и размеренными. Весёлыми и мрачными. Мужественными и манерными. Прямолинейными и ироничными. Неизменно лишь одно: они всегда оставались странными.

#аниме #истории #jojo