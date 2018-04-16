Детскую площадку в народном парке Восточного Дегунина привели в порядок

В народном парке «Наша Победа» привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о поломках скамьи и горки.

Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы района Восточное Дегунино Виктора Коля

«Сообщаю, что на указанной территории выполнены работы по ремонту скамьи и детской горки», — говорится в ответе.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)