Более 500 артистов приняли участие в международном конкурсе в Котельниках

Более 500 артистов стали участниками международного конкурса‐фестиваля «Радуга мира», прошедшего в городском округе Котельники. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.

Международный конкурс «Радуга мира» проходил в городском округе Котельники с 13 по 15 апреля. В нем приняли участие танцоры и музыканты из Китая, Турции, стран ближнего зарубежья, а также Московской области и Москвы. Победителей определяли в трёх номинациях: «вокал», «хореография», «инструментальное творчество».

В минувшие выходные в нашем городском округе прошел традиционный международный конкурс. В этом году в нем приняли участие свыше 500 танцоров и музыкантов из Китая, Турции, стран ближнего зарубежья, Москвы и Московской области. Приятно, что артистов из городского округа Котельники высоко оценили члены профессионального жюри

Глава Котельников отметила, что пять творческих коллектив города стали лауреатами первой степени в своих возрастных категориях. Это хор «Надежда», вокальные студии «Веснушки» и «Время», ансамбль эстрадного пения «Серпантин», балетная студия «Фуэте». Гран-при фестиваля удостоен образцовый коллектив современного танца «Гротеск». Конкурс завершился большим гала-концертом, в котором выступили лучшие творческие коллективы. В завершении состоялась церемония награждения победителей.

Поздравляю всех участников конкурса с прекрасными выступлениями. Желаю дальнейших творческих успехов и достижений. Отрадно, что с каждым годом количество желающих принять участие в международном конкурсе «Радуга мира», который проходит у нас в Котельниках, возрастает

— Ирина Польникова.