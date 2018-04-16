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Более 500 артистов приняли участие в международном конкурсе в Котельниках
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Более 500 артистов приняли участие в международном конкурсе в Котельниках 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Более 500 артистов стали участниками международного конкурса‐фестиваля «Радуга мира», прошедшего в городском округе Котельники. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
Международный конкурс «Радуга мира» проходил в городском округе Котельники с 13 по 15 апреля. В нем приняли участие танцоры и музыканты из Китая, Турции, стран ближнего зарубежья, а также Московской области и Москвы. Победителей определяли в трёх номинациях: «вокал», «хореография», «инструментальное творчество».
В минувшие выходные в нашем городском округе прошел традиционный международный конкурс. В этом году в нем приняли участие свыше 500 танцоров и музыкантов из Китая, Турции, стран ближнего зарубежья, Москвы и Московской области. Приятно, что артистов из городского округа Котельники высоко оценили члены профессионального жюри
Ирина Польникова.
Глава Котельников отметила, что пять творческих коллектив города стали лауреатами первой степени в своих возрастных категориях. Это хор «Надежда», вокальные студии «Веснушки» и «Время», ансамбль эстрадного пения «Серпантин», балетная студия «Фуэте». Гран-при фестиваля удостоен образцовый коллектив современного танца «Гротеск». Конкурс завершился большим гала-концертом, в котором выступили лучшие творческие коллективы. В завершении состоялась церемония награждения победителей.
Поздравляю всех участников конкурса с прекрасными выступлениями. Желаю дальнейших творческих успехов и достижений. Отрадно, что с каждым годом количество желающих принять участие в международном конкурсе «Радуга мира», который проходит у нас в Котельниках, возрастает
— Ирина Польникова.
Международный фестиваль «Радуга мира» в городском округе проходит ежегодно. В этом году в состав компетентного жюри вошли: член Академии современной музыки San Remo Виктор Забияко, заслуженный работник культуры России Юрий Верижников, доцент кафедры танцев народов мира и современной хореографии МГУКИ Наталья Романова, директор департамента телевизионных программ и продюсер Ксения Михайлова, режиссер и педагог высшей категории Елена Карамушка и другие.
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