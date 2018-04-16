Тибетский дедушка кормит и лечит макак

70-летний Добргьял живёт на юго-западе Китая. Уже 18 лет он заботится о стае обезьян, таскает тяжёлые мешки с кормом и забирает домой заболевших животных. Соседи называют его «Отцом обезьян», а дети подменяют Добргъяла, когда ему не хватает сил.