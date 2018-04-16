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Детские площадки в Щербинке благоустроили
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Детские площадки в Щербинке благоустроили 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница ГБУ «Городское благоустройство» в социальных сетях
Муниципальное бюджетное учреждение «Городское благоустройство» провели 13 апреля в городском округе Щербинка ряд мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе детских площадок. Об этом сообщили на официальной странице организации в социальных сетях.
Сотрудниками жилищно-коммунальных служб были проведены работы по покраске малых архитектурных форм на детских и спортивных площадках в Щербинке. Вместе с этим была осуществлена досыпка песка на точках, предназначенных для игр дошкольников.
К слову, в тот же день сотрудники МБУ обновили разметку для пожарных машин по ряду адресов.
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