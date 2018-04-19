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Ветераны и общественники организовали патриотическую акцию для молодых полицейских во Владивостоке
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Ветераны и общественники организовали патриотическую акцию для молодых полицейских во Владивостоке 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 41 минуту назад
Фото: Vladnews.ru
В преддверии празднования Дня Великой Победы Совет ветеранов Управления МВД России по городу Владивостоку совместно с Общественным советом проводят «Уроки мужества» для молодых сотрудников органов внутренних дел.
Старт акции был дан в отделе полиции Советского района. От лица всех сотрудников органов внутренних дел города за мирное небо ветеранов поблагодарил начальник отдела полиции № 6. Память о тех, кто не пришел с войны, не дожил до Дня Победы, не смог встретить 73-годовщину великого праздника, почтили минутой молчания.
Своими воспоминаниями о военных событиях с участниками праздника поделился ветеран Великой Отечественной войны Павел Анисимович Дементьев.
Встреча завершилась праздничным концертом с песнями в исполнении автора — Николая Ивановского.
Ветеранам вручили цветы и памятные подарки.
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