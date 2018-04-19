Ветераны и общественники организовали патриотическую акцию для молодых полицейских во Владивостоке

В преддверии празднования Дня Великой Победы Совет ветеранов Управления МВД России по городу Владивостоку совместно с Общественным советом проводят «Уроки мужества» для молодых сотрудников органов внутренних дел.

Старт акции был дан в отделе полиции Советского района. От лица всех сотрудников органов внутренних дел города за мирное небо ветеранов поблагодарил начальник отдела полиции № 6. Память о тех, кто не пришел с войны, не дожил до Дня Победы, не смог встретить 73-годовщину великого праздника, почтили минутой молчания.

Своими воспоминаниями о военных событиях с участниками праздника поделился ветеран Великой Отечественной войны Павел Анисимович Дементьев.

Встреча завершилась праздничным концертом с песнями в исполнении автора — Николая Ивановского.

Ветеранам вручили цветы и памятные подарки.