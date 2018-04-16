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В Митине пройдет «Библионочь-2018»
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В Митине пройдет «Библионочь-2018» 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
В ходе акции «Библионочь-2018» в библиотеке № 233 по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 2 пройдет творческая программа «Читаем. Думаем. Творим». Гостей будут ждать 21 апреля с 19.00 до 23.00.
Откроет программу известная писательница, член Союза писателей России, Тамара Крюкова, которая проведет bоок-симпатию «Давайте знакомые книжки откроем».
Проследить и прочувствовать тесную взаимосвязь музыки и литературы в творчестве и жизни Ивана Тургенева приглашает литературно-музыкальная гостиная «Струны русской души».
Громкие чтения наугад «Я выбираю…» фрагментов знаменитых произведений Тургенева позволят вспомнить читателям знакомые страницы его незабываемых произведений.
Вниманию участников творческой программы будет предложена литературная игра «Из сотен русских языков я выбираю русский», кинолекторий «И жизнь, и слезы, и любовь», студия аквагрима, мастер-класс «Тургеневские барышни». В ходе программы пройдут акции: «Буккроссинг» и «Запишись в библиотеку». (ср)
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