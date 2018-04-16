Школьники из Митина победили в конкурсе «Моя родная Русь»

В районе Митино в рамках подготовки к фестивалю «В единстве наша сила!» состоялся конкурс хореографии «Моя родная Русь». Дети младшей группы студии современного танца «Контраст» с номером «Калинка» заняли 1 место.

А самые маленькие воспитанники в возрасте 5–6 лет впервые вышли на сцену и сразу завоевали победу в своей возрастной категории.

— От всей души поздравляем наших участников и желаем им и в дальнейшем уверенно держать планку победителей, — сказали в администрации учебного учреждения. (ср)