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Школьники из Митина победили в конкурсе «Моя родная Русь»
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Школьники из Митина победили в конкурсе «Моя родная Русь» 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
В районе Митино в рамках подготовки к фестивалю «В единстве наша сила!» состоялся конкурс хореографии «Моя родная Русь». Дети младшей группы студии современного танца «Контраст» с номером «Калинка» заняли 1 место.
А самые маленькие воспитанники в возрасте 5–6 лет впервые вышли на сцену и сразу завоевали победу в своей возрастной категории.
— От всей души поздравляем наших участников и желаем им и в дальнейшем уверенно держать планку победителей, — сказали в администрации учебного учреждения. (ср)
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