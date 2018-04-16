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В Парке Горького пройдет забег для спасения жизни ребенка
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В Парке Горького пройдет забег для спасения жизни ребенка 

ТАСС 1 час назад
22 апреля в московском Парке им. Горького состоится 7-й благотворительный забег фонда «Линия жизни», финансирующего лечение детей по всей России. Ежегодно в мероприятии принимают участие около 2 тыс. человек, причем бежать могут все — даже те, кто считают, что не умеют этого делать, и совсем не имеют опыта. Попробовать свои силы можно всей семьей: дети 7-14 лет побегут на 1 км, а старшие участники смогут выбрать дистанцию в 5 275 м или 10 555 м.
В этом году целью мероприятия станет помощь Ивану Зелепукину. Он родился в 2005 году, живет в городе Ступино Московской области и борется с остеосаркомой дистального отдела правой бедренной кости. Ребенку необходима операция, для которой нужно приобрести онкологический раздвижной эндопротез, стоящий 2,6 млн рублей.
“Линия Жизни” за 14 лет своего существования профинансировала лечение 9 712 детей из различных регионов России.
По традиции фонд «Пища жизни» в сотрудничестве с компаниями X5 Retail Group и «Водовоз» готовит для бегунов горячий обед и фирменный травяной чай. «Белая дача» и Nestle угощают полезными снеками и шоколадками. Театральная компания «Стейдж Энтертейнмент» подарит билеты на свой мюзикл победителям забегов, а также самому старшему участнику и бегуну в самом интересном костюме. Призы победителям предоставляет “Альфа-Банк”.
Регистрация проходит через платформу Russia Running, где у каждого участника есть свой личный кабинет. Спортсмены могут смотреть и скачивать фото забега и видеофиниш. Чтобы получить бандану и стартовый номер, нужно сделать пожертвование от 1400 рублей. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://russiarunning.com/event/Zabeg5275-2018.
Материал предоставлен проектом “+1”
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