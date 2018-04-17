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В столице прошел увлекательный квест по естествознанию
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В столице прошел увлекательный квест по естествознанию 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма провел седьмой городской квест по естествознанию для обучающихся образовательных организаций.
В мероприятии приняло участие свыше 70 команд из разных округов. Ребята могли сами выбирать уровень сложности маршрута. До этого каждый Межрайонный совет директоров образовательных организаций провел отборочный этап, по результатам которого на городской квест были направлены три самые сильные команды.
Задания оказались очень интересными и требовали достаточно широкого кругозора. Ведь когда мероприятие только начиналось, ребятам приходилось отвечать только на вопросы по палеонтологии. В этот раз задачки по истории развитии жизни на Земле составляли лишь небольшую часть квеста. Например, школьникам предлагали найти отпечатки или окаменевшие фрагменты живших в древнейшие времена животных, органично вписавшихся в интерьер оформления станций метрополитена. Среди них выделяется довольно крупная раковина головоногого моллюска наутилуса, которая явно просматривается на станции «Павелецкая». Кстати, потомки этих необычных красивых существ дожили до наших дней. Так что выполняя задания, дети познакомились с существами, бороздящими морские просторы нашей планеты уже более 500 миллионов лет.
Кроме того, ребятам предстояло решить еще и головоломки, где естественная история смешивалась с культурой нашего народа. Так один из пунктов маршрута, который следовало найти юным исследователям, назывался в семнадцатом веке «Поганое болото» или «Поганая лужа». Учитывая, что сейчас этот водоем именуется Чистым прудом, ребятам требовалось проявить немало настойчивости и смекалки, проведя небольшое расследование, которое выявляло экологическую проблему четырехсотлетней давности. Оказывается, в те времена пруд представлял собой опасное для здоровья место из-за сбросов в него отходов из мясных лавок.
Финишировали команды в в Московском государственном объединенном художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музе-заповеднике «Коломенское».
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