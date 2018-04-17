Фольклорный праздник пройдет в районе Преображенское

Пасхальный праздник «Русский фолк» пройдет на Преображенке. На нем выступят фолклорные коллективы, пройдут благотворительная ярмарка и увлекательные мастер-классы.

Районный праздник запланирован в рамках московского пасхального фестиваля «Светлое Воскресение». Пройдет он на площади перед храмом Илии Пророка в Черкизове 21 апреля. Начало мероприятий — в 12.00. Это будет яркое событие, наполненное колокольным звоном — на празднике проведут мастер-класс по колокольному звону на передвижной звоннице. Так что свою мелодию может исполнить любой гость.

На праздничном концентре выступят финалисты фестиваля детского творчества «Свет Христов» и фольклорные коллективы. Можно будет послушать старинные народные песни в новой аранжировке. Кроме того, гостей ждут благотворительная ярмарка и занимательные мастер-классы по иконописи, росписи яиц, изготовлению батика, флористике. А на игровых площадках все желающие могут поиграть — причем не только дети, но и взрослые.