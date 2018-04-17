Ещё
Фольклорный праздник пройдет в районе Преображенское
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фольклорный праздник пройдет в районе Преображенское 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Пасхальный праздник «Русский фолк» пройдет на Преображенке. На нем выступят фолклорные коллективы, пройдут благотворительная ярмарка и увлекательные мастер-классы.
Районный праздник запланирован в рамках московского пасхального фестиваля «Светлое Воскресение». Пройдет он на площади перед храмом Илии Пророка в Черкизове 21 апреля. Начало мероприятий — в 12.00. Это будет яркое событие, наполненное колокольным звоном — на празднике проведут мастер-класс по колокольному звону на передвижной звоннице. Так что свою мелодию может исполнить любой гость.
На праздничном концентре выступят финалисты фестиваля детского творчества «Свет Христов» и фольклорные коллективы. Можно будет послушать старинные народные песни в новой аранжировке. Кроме того, гостей ждут благотворительная ярмарка и занимательные мастер-классы по иконописи, росписи яиц, изготовлению батика, флористике. А на игровых площадках все желающие могут поиграть — причем не только дети, но и взрослые.
Управа района Преображенское: последние новости
Преображенцы встретятся с писателями, режиссерами и музыкантами Преображенцы сделают детям бесплатные прививки Лирические концерты ждут посетителей Шолоховской библиотеки на Преображенке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Что стало со звездами «Аншлага»19
Секс по-настоящему в кино
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Реклама, которую хочется досмотреть до конца
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение