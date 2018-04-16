«Ждем вас в кокошнике»: Елена Летучая побывала в Японии

Телеведущая Елена Летучая удивила подписчиков своим сожалением, что родные русские традиции уходят в прошлое. Масла в огонь добавил тот факт, что теледива была облачена в кимоно и наслаждалась цветением сакуры в японском саду.

На днях известная телеведущая Елена Летучая улетела в Японию вместе со своим супругом, где погрузилась в многовековую культуру экзотической страны. За время своего путешествия теледива отведала блюда местной кухни в ресторане, продегустировала суши на японском рынке, а также примерила национальную одежду Японии, перевоплотившись в гейшу.

К слову, кимоно надеть весьма непросто, и Елена не справилась с поставленной задачей, чем насмешила местных жительниц, которые поспешили все исправить и перевязали Летучей юкату. Такое отношение затронуло струны сердца теледивы, и звезда поняла: Япония навсегда останется в ее сердце. «Я влюбилась в Японию и ее жителей. Мне очень понравилось примерять на себя этот образ. Жаль, у нас традиции уходят», — высказалась Елена, делясь своими впечатлениями от поездки.

Однако ее заявление произвело глубокое впечатление на подписчиков, которые не согласились с мнением телеведущей. Пользователи сети напомнили, что история России тоже имеет древние корни, а народные костюмы такие же красочные и уникальные. Также публика сети отметила, что для сохранения национального колорита лучше примерять сарафаны и кокошники, а не публично почитать культуры других народов. «У нас традиции не уходят. У нас прекрасная и мудрая традиционная культура!» «Лучше бы в кокошнике снимались» «По возвращению на Родину можно примерить и наш национальный костюм!» «Свою культуру надо двигать. Со своим ехать по миру, если едем куда-то! Сарафаны, свои носить надо, а не чужую шкурку примерять…» «Ждем вас теперь в сарафане и кокошнике!» «Родину ругаем, ничего для родины не хотим делать! Под носом красоты своей не видим, а чужестранцев и их мир на ура воспринимаем»

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 14 Апр 2018 в 7:04 PDT Между тем, Япония действительно немало повлияла на телеведущую. Так, Елена Летучая не только приобщилась к новой культуре, но и вдохновилась на эксперименты со стилем одежды, сменив привычную классику и элегантность на задорные кроссовки.