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Пиратский концерт, конкурсы и аквагрим ждут гостей в Доме культуры на Новой улице
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Пиратский концерт, конкурсы и аквагрим ждут гостей в Доме культуры на Новой улице 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Ежегодный концерт творческих коллективов ДКЖ «Пиратский отчетник» пройдет в четверг, 19 апреля, в Ховринском Доме культуры на Новой улице.
— В этом году юные таланты не только смогут показать свое мастерство, но и вместе с отважными пиратами отправятся в путешествие на Райский остров за сокровищами самого капитана Флинта, — пояснил представитель администрации.
Также для гостей пройдет пиратский концерт, дискотека и конкурсы, запланирован аквагрим.
Начало в 19.00. Напомним, Ховринский Дом культуры железнодорожников находится по адресу: ул. Новая, дом 2. (то)
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