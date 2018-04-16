Пиратский концерт, конкурсы и аквагрим ждут гостей в Доме культуры на Новой улице

Ежегодный концерт творческих коллективов ДКЖ «Пиратский отчетник» пройдет в четверг, 19 апреля, в Ховринском Доме культуры на Новой улице.

— В этом году юные таланты не только смогут показать свое мастерство, но и вместе с отважными пиратами отправятся в путешествие на Райский остров за сокровищами самого капитана Флинта, — пояснил представитель администрации.

Также для гостей пройдет пиратский концерт, дискотека и конкурсы, запланирован аквагрим.

Начало в 19.00. Напомним, Ховринский Дом культуры железнодорожников находится по адресу: ул. Новая, дом 2. (то)