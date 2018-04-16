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Благотворительный бал пройдет в Нижнем Новгороде
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Благотворительный бал пройдет в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comБлаготворительный бал пройдет в Нижнем Новгороде19 апреля в 15.00 в Milo Concert Hall состоится «Бал цветов», в котором примут участие воспитанницы детских домов. Торжественное мероприятие пройдет в рамках проекта «Тебе, моя дорогая девочка!».
Проект организован благотворительным фондом «Жизнь без границ». Девушки из детских домов в течение всего проекта погружались в мир красоты, осознания собственной ценности. Вместе с квалифицированными специалистами на практических занятиях учились планировать свое будущее ответственно и с чувством собственного достоинства.
В программе мероприятия: выступления участниц, презентация программы «Наставники без границ», концертная программа, торжественное награждение победительниц.
Поддержать девочек придут Анна Татаринцева, обладательница титула Краса России и Мисс Нижний Новгород, а также Екатерина Чудакова, директор бюро «Мисс Нижний Новгород».
Проект «Тебе, моя дорогая девочка!» заключается в создании условий для успешной социализации и формирования положительной модели семьи у воспитанниц детских домов Нижегородской области с помощью системы занятий по разработанной программе, а также в создании условий для восстановления (обретения) социальных, бытовых, коммуникационных навыков, необходимых для социальной адаптации и ответственного отношения к будущему (выбор профессии, трудоустройство) воспитанниц детских домов. Данный проект имеет комплексный и системный характер и постпроектное сопровождение девочек-участниц и их педагогов.
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