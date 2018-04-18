В Нижнем Новгороде проходит первый благотворительный он-лайн аукцион

Он создан инициативной командой вместе с благотворительным фондом «Нижегородский» для помощи трем детям с диагнозом ДЦП.

«До 28 мая будут проходить лекции и встречи с интересными людьми города, мы проведем розыгрыш лотов, которыми являются творческие мастер классы, услуги и встречи с VIP персонами», — говорят организаторы.

В проекте участвуют депутат городской Думы Михаил Кузнецов , миссис Россия-2016 и первая вице-миссис Земной шар-2016 Юлия Ступишина и многие другие.

Все собранные деньги пойдут на лечение подшефных детей фонда — Арины Березкиной, Насти Мочаловой и Антона Садкова.

Кстати, любой желающих может как принять участие в аукционе в качестве, так и предложить свой лот. Можно просто перечислить средства в помощь детям. Подробная информация о проекте — по ссылке.