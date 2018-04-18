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В Нижнем Новгороде проходит первый благотворительный он-лайн аукцион
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В Нижнем Новгороде проходит первый благотворительный он-лайн аукцион 

АиФ Нижний Новгород 37 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Он создан инициативной командой вместе с благотворительным фондом «Нижегородский» для помощи трем детям с диагнозом ДЦП.
«До 28 мая будут проходить лекции и встречи с интересными людьми города, мы проведем розыгрыш лотов, которыми являются творческие мастер классы, услуги и встречи с VIP персонами», — говорят организаторы.
В проекте участвуют депутат городской Думы Михаил Кузнецов, миссис Россия-2016 и первая вице-миссис Земной шар-2016 Юлия Ступишина и многие другие.
Все собранные деньги пойдут на лечение подшефных детей фонда — Арины Березкиной, Насти Мочаловой и Антона Садкова.
Кстати, любой желающих может как принять участие в аукционе в качестве, так и предложить свой лот. Можно просто перечислить средства в помощь детям. Подробная информация о проекте — по ссылке.
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