Сериальное самоубийство: чем закончились восемь лет «Ходячих мертвецов»

Создатели шоу пообещали «мягкий» перезапуск в девятом сезоне, но, похоже, это будут всё те же «Ходячие» — просто с новым злодеем. Но кто будет это смотреть дальше?

В ночь с 15 на 16 апреля на канале AMC показали финал восьмого сезона «Ходячих мертвецов». Для сериала это должен был быть очень важный эпизод: его называли «самым поворотным из поворотных».

В каком-то смысле авторы шоу не соврали. В этот раз в концовке сезона действительно произошло нечто необычное — никто из главных злодеев и героев не умер.

Грандиозная война между Риком и Ниганом закончилась не бойней, а миром. Этому поспособствовал гений и социопат Юджин, который внезапно предал «Спасителей», снабдив их бракованными патронами. К счастью для всех, одна сторона оказалась беззащитной, а другая — милосердной.

В ярости Рик всё же полоснул Нигана по горлу осколком стекла, но тут же осознал свою ошибку и потребовал оказать первую помощь главарю Спасителей, чему больше всех противилась Мэгги, которую злодей сделал вдовой.

Это не первый раз, когда Рик показывает милосердие, так что ничего действительно невероятного в его действиях нет. Тем более, что его к такому решению все последние восемь серий вело предсмертное письмо Карла, мечтавшего увидеть мир без войны.

Что действительно важно: спустя целых шесть лет после того, как Рик сказал своим людям «Это больше не демократия!», он вновь заговорил о цивилизации. «Есть только мы и они», произнёс бывший шериф, показывая рукой на беспрецедентную орду мертвецов, которую было хорошо видно с горы, где наконец-то закончилась удача Нигана.

Эта сцена могла бы быть красивым завершением всего сериала. Под действием сильного импульса — смерти Карла — Рик наконец-то решает построить новую цивилизацию на осколках старой, превратив Нигана в мученика, который ещё много лет будет служить примером остальным. Это ли не замечательная концовка?

Однако сценаристы сериала, едва расквитавшись с большой сюжетной аркой, продлившейся целых два с половиной сезона, тут же начали строить новые. Например, Мэгги вместе с Дэрилом и Иисусом организовала заговор против Рика с целью убить Нигана. Вряд ли этого конфликта хватит надолго, но договор с актрисой Лорен Коэн , очевидно, всё-таки будет продлён.

«Перезапуск», который обещали авторы сериала, судя по всему, представляет собой банальный временной скачок. В следующий раз мы увидим уже новый мир, где все города, включая базу Спасителей, живут в процветании, занимаясь добычей ресурсов и торговлей.

Впрочем, затишье не продлится долго. Фанаты комиксов уже знают, что гигантской толпой зомби управляет Альфа — глава Шепчущихся. Это группа выживших, которые маскируются с помощью костюмов, сделанных из кожи мертвецов.

Альфа, само собой, не сторонница тёплых объятий и совместной работы на благо общества. Так что её племя принесёт людям Рика немало бед.

Вместе с финалом «Ходячих мертвецов» стартовал и четвёртый сезон «Бойтесь ходячих мертвецов», куда, похоже, с концами перешёл обезумевший Морган. Свои финальные наставления персонажу дали Иисус, Рик и Кэрол, после чего он взял свою любимую палку и отправился в другой сериал.

Эта сцена вошла только в «Бойтесь ходячих мертвецов», так что многие критики отмечают, как прямо в рамках одного эпизода качество сценария, режиссуры и картинки становится намного лучше.

Такое ощущение, что авторы «Ходячих мертвецов» сделали всё возможное, чтобы вы перестали его смотреть — просто не вернулись в девятом сезоне, решив для себя, что конец войны с Ниганом — идеальная точка выхода, или «пересели» на спин-офф, заметив, что он намного лучше.

Получилось этакое самоубийство отдельно взятого сериала, который уже больше не может страдать и приносить страдания окружающим. Или вы всё-таки хотите посмотреть на людей, которые носят кожу мертвецов как одежду?

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