Дело о младенцах, перепутанных в роддоме Прикамья 40 лет назад: вторая пострадавшая подала иск на 10 млн

Продолжается судебное разбирательство о том, как могли 40 лет назад в сельской больнице Пожвы Юсьвинского района перепутать двух младенцев.

7 марта 1978 года в поселке Пожва в местной больнице родились четыре девочки. Двух из них — Веронику Швецову и Татьяну Савельеву — перепутали.

— Моя подзащитная Римма Швецова давно заподозрила, что младенцев могли перепутать. С этой мыслью она жила не один год, — рассказал 59.ru адвокат двух пострадавших семей Игорь Саввин . — И она обратилась на первый канал в передачу «Пусть говорят». Там сделали ДНК-тест, который подтвердил, что биологическая дочь Риммы Швецовой Вероника все эти 40 лет жила в семье Юлии Савельевой . А дочь Савельевых Татьяна воспитывалась у Швецовых.

23 марта Римма Швецова подала иск в Ленинский районный суд Перми на сумму 12 миллионов рублей.

А 16 апреля ее дочь Вероника Швецова подала иск на сумму 10 миллионов рублей.

— Иски матери и дочери направлены в адрес пожвинской больницы, правительства Пермского края, минздрава региона и управления казначейства Пермского края. Всего четыре ответчика, — сообщил адвокат. — Еще готовятся два иска. Их подадут вторая женщина Юлия Савельева и ее дочь Юлия. Подать иски имеют право и пострадавшие отцы.

В краевом министерстве здравоохранения ранее прокомментировали ситуацию.

— Теоретически причиной подмены младенцев в 1978 году в родильном отделении Пожвинской больницы могла быть устаревшая технология организации пребывания новорожденных отдельно от матерей, — сообщила 59.ru консультант отдела по организации службы родовспоможения краевого Минздрава Екатерина Данченкова. — До 1995 года все акушерские отделения предполагали наличие одной предродовой, в которой находились одновременно все роженицы в первом периоде родов (со схватками), и одной родовой, в которой одновременно могли быть приняты роды у нескольких женщин. После рождения новорожденные передавались медицинским сестрам, которые проводили взвешивание, измерение роста, туалет, закрепление на ручках и ножках ребенка идентифицирующих бирочек (кусочек медицинской пеленки с данными мамы, написанными шариковой ручкой, марлевые вязки) и другие манипуляции.

По словам сотрудницы Минздрава, зачастую в отдаленных (в том числе сельских) территориях из-за нехватки персонала одна медицинская сестра занималась одновременно двумя-тремя новорожденными.

— Если представить, что в родильном отделении ночью одновременно родились несколько младенцев, ими занимается одна медсестра, не имеющая опыта работы, наверное, можно допустить теоретическую вероятность надеть бирочку не на того младенца, — сказала Екатерина Данченкова. — Наверное, нельзя абсолютно исключить и заинтересованность самих женщин в замене младенца. Вот пример из моей практики: узнав о рождении восьмой дочери (до введения технологий определения пола ребенка до родов мамы узнавали о нем на родовом столе), мама умоляла поменять ее на мальчика.

Сегодня вероятность подмены ребенка в роддоме равна нулю, заверила Екатерина Данченкова.

— Все это благодаря перинатальным технологиям: «семейные роды», «первая капля молозива — новорожденному», выкладывание ребенка на живот матери сразу после рождения, совместное пребывание матери и новорожденного, — объяснила она.

После скандала с путаницей пострадавшие уезжали в Москву на съемки в передаче «Пусть говорят».