Общегородской субботник прошел в районе

В рамках мероприятия работала полевая кухня и настольный хоккей. Кроме того, на празднике играла музыка.

— Приятно видеть, что родители приучают своих детей приходить на субботники. Участие жителей в таких мероприятиях способствует их личной самоорганизации и приобретению чувства ответственности за свой район, — рассказал глава управы Пресненского района Александр Михайлов

Руководитель Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Игорь Костин сообщил, что около 1500 человек работали на улицах района. Кроме того, было задействовано 36 единиц техники.

Отметим, что следующий общегородской субботник намечен на 21 апреля.