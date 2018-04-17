После скандала в интернете сеть кофеен разрешила посетительницам кормить детей грудью

Руководство сети ресторанов «Кофемания» объявило о решении вычеркнуть запрет о кормлении детей грудью из правил для посетителей. Об этом сказано на официальной странице компании в Facebook. Изменить правила руководство кофеен подтолкнул гневный и вызвавший резонанс пост москвички в этой же социальной сети. Пользователь Facebook Оксана Грачева рассказала, что ее знакомая недавно посетила данное заведение в аэропорту Шереметьево . Там она заказала кофе, а также решила удовлетворить желание ее малыша получить материнское молоко. Стоит отметить, что девушка находилась в специальной одежде для кормления, которая позволяет делать этот процесс незаметным для посторонних людей. Тем не менее, официант, увидев ее действия, попросил прекратить нарушать правила кафе. Оказалось, что в уставе для посетителей действительно запрещено «кормить детей грудью, пеленать, менять памперс и т.п. в зале».

Так что уважаемые мамы малышей, рекомендую вам обратить на это внимание при выборе кафе,

заключила Оксана Грачева.

Пост стал популярным и вызвал бурную дискуссию. В результате, многие мамы решили отказаться от посещения кафе данной сети, а часть пользователей даже оставила несколько отрицательных отзывов на страницах кофеен. Дело в том, что Оксана Грачева опубликовала свой пост не только у себя на странице, но и в закрытой группе «Молочное Кафе» (международная группа поддержки кормящих мам). В «Кофемании» решили не оставлять скандал без внимания и провели целое служебное расследование. В результате, стало известно, что инцидент произошел 22 января.

История обросла новыми подробностями, что якобы мы даже попросили гостью покинуть ресторан. Это неправда,

отметили для начала в сети кофеен.

Они рассказали, что во время инцидента менеджер кафе несколько раз извинился и максимально тактично попросил гостью прикрыть грудь. Женщина согласилась, отметив вежливость менеджера, а затем сфотографировала правила.

Мы признаем, что наша ошибка в том, что мы не обновили правила вовремя и не прописали, что кормление возможно, когда это происходит в специальной одежде для кормления. Мы приносим за это извинения, и конечно, же обновим правила в самое ближайшее время во всех ресторанах. Что касается пеленания и смены памперсов, то в отличие от большинства ресторанов Москвы, у нас есть пеленальные столики (где это возможно технически). Мы также принесли извинения гостье через Оксану,

сказано на странице сети.

Авторы поста добавили, что правила прописаны для возможности регулировать различные конфликты и неприятные ситуации, которые иногда возникают между гостями и сотрудниками кафе. Обычно к ним стараются прибегать лишь в тех случаях, когда поведение какого-либо из посетителей может побеспокоить остальных.

Мы не против грудного кормления детей, если это происходит в специальной одежде для кормления грудничков. Такая одежда позволяет кормить детей в более интимном формате. К нам приходят очень разные гости, и мы всегда стремимся сделать так, чтобы всем гостям было максимально комфортно, но у гостей зачастую разные взгляды на разные вопросы общественной жизни, порой совершенно противоположные. Мы всегда стараемся найти компромисс,

уточнили в «Кофемании».

Сегодня на странице компании появился еще один пост. В нем сказано, что на практике большинство мам совершенно спокойно кормят своих детей грудью во время посещения кафе.

С целью избежания дальнейших недоразумений мы откорректировали правила и убрали пункт о запрете кормления грудью. Обновленные правила появятся в ресторанах в течение 7 рабочих дней,

сообщило руководство кофеен.

Стоит отметить, что пост все равно вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи поддержали решение данной сети, а другие, наоборот, высказались против подобного изменения в правилах. «А что дальше? Разрешите детям испражнятся в горшок прям около столов, потому что так удобно их матерям? И сколько таких матерей в Москве, процента 2%? А то, что остальным 98% гостям это будет не приятно, и они вынуждены будут перестать посещать ваши заведения, это не предусмотрелось?», «Блин, должны какие-то вещи за закрытыми дверями оставаться… Короче они прогнулись и изменили политику», «Почему вы идете на поводу у неадекватных женщин?», «А мы против грудного кормления в кафе и ресторанах! Это не место вываливать грудь», — откликнулись гости. В ответ, другие заметили: «Уважаю решение „Кофемании“ и руководство, уважающих других! Мамочки тоже люди и большинство адекватные ☺! И им тоже хочется в общество, отдохнуть со своей семьей и друзьями!», «Спасибо за отмену дурацкого правила», «Ура! Как хорошо, что у вас можно кормить грудью!», «Ну откуда такое ханжество? Кормящие матери, в большинстве своем, делают это очень деликатно! Максимум что вы можете увидеть — это торчащие ножки младенца из под палантина (пеленки, шарфика). Вы даже не поймете, ест он там или спит, или вам просто кажется! Особенно странно слышать негативные комменты от женщин, матерей». Отметим, что споры вокруг кормления грудью в публичных местах возникают во многих странах мира. Например, в День матери, который Великобритания отмечает 26 марта, на одном из домов лондонского района Шордич внезапно появилась гигантская надувная грудь. Акция была организована в поддержку права каждой женщины решать, как и где кормить своего ребенка без чувства вины или стыда за свой родительский выбор. Фото: Shutterstock.com