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В столице открылась выставка TransRussia/TransLogistica
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В столице открылась выставка TransRussia/TransLogistica 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Таким образом, она уже более 20 лет остается крупнейшей отраслевой площадкой для участников транспортно-логистического рынка. Она одинаково полезна и грузовладельцам, стремящимся воспользоваться самыми качественными услугами по перевозке, обработке и таможенному оформлению грузов, и компаниям, которые такие услуги предоставляют. Недаром в ходе выставки как правило заключается не один десяток взаимовыгодных контрактов. Организатором мероприятия выступает компания ITE.
В транспортном мероприятиии традиционно принимают участие более 300 компаний из многих стран мира. В прошлом году их было 345, в нынешнем более 380. Впервые будут представлены два национальных павильона: Иранский и Монгольский. По итогам аудита, проведенного специалистами ТПП РФ и Российского союза выставок и ярмарок, TransRussia признана лучшей по тематике «Транспорт, доставка грузов, склад, логистика» во всех номинациях: «Профессиональный интерес», «Выставочная площадь», «Международное признание», «Охват рынка».
И, конечно, в этом году участников и гостей выставки ожидает интересная и насыщенная деловая программа. Уже сегодня, в день открытия, начнет работу 23-я Международная конференция для грузовладельцев, логистов и перевозчиков «ТрансРоссия» — традиционное мероприятие, на котором обсуждаются основные вопросы развития грузоперевозок в России, состояние российского и международного рынка транспортных и логистических услуг и меры по созданию благоприятных условий для развития логистики в торгово-производственных компаниях. Но на этом деловая программа отнюдь не исчерпана! Также прямо сегодня с утра можно посетить конференцию по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов BreakBulk, которая станет бизнес-площадкой для обсуждения ключевых проектов перевозки «неформатных» грузов. А после обеда заинтересованных участников ждет конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике», где пройдет обсуждение наиболее актуальных вопросов оптимизации и автоматизации логистических бизнес-процессов путем внедрения современных IT-решений. Оба мероприятия проводятся уже в третий раз, а потому их тоже можно считать традиционными.
Выставка TransRussia признана лучшей в стране по тематике «Транспорт, доставка грузов, склад, логистика» во всех номинациях
Состоятся и новые конференции, вызванные велением времени: думается, им тоже предстоит стать ежегодными. Конференция по управлению и оптимизации цепей поставок, которая пройдет 19 апреля, организована совместно с Советом профессионалов по цепям поставок. В рамках мероприятия участники не только обсудят актуальные вопросы, но и приведут практические бизнес-кейсы по оптимизации цепей поставок от ведущих торгово-производственных компаний.
Также 19 апреля пройдет День молодого специалиста. Это образовательный проект, цель которого — получение студентами профильных вузов практических навыков и знаний. При содействии ведущих фирм — участников выставки студенты познакомятся с работой транспортно-логистических компаний, зададут вопросы специалистам.
"Уверен, что профессиональный транспортный форум в этом году пройдет на высоком уровне, и специалисты отрасли смогут получить много полезной информации, обменяться опытом и установить новые деловые контакты", — подчеркнул в письме поддержки выставки замминистра транспорта РФ Николай Асаул.
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