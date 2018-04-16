Ещё
Российско-французский детский фестиваль ансамблевого музицирования пройдет в Нижнем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российско-французский детский фестиваль ансамблевого музицирования пройдет в Нижнем 

Newsroom24 54 минуты назад
Фото: Newsroom24
В Нижнем Новгороде с 24 по 26 апреля будет проходить Седьмой российско-французский детский фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования «Концертино».
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации со ссылкой на организаторов мероприятия, в творческом соревновании примут участие 100 юных исполнителей.
48 преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств России получат возможность обменяться творческим опытом, а также получить профессиональные консультации известных российских и французских музыкантов.
Российско-французский музыкальный проект «Концертино» стартовал в 2004 году. За это время в конкурсах и фестивалях приняли участие около 800 юных музыкантов из разных регионов.
Мероприятия состоятся по адресу: ул. Большая Покровская 37, ул. Страж Революции, д.4.
Newsroom24: последние новости
Кастинг моделей NEW MODEL SHOW проходит в Нижнем Новгороде Концерт джаз-квинтета Кристофа Граба состоится 17 апреля в Нижнем Новгороде В Арзамасской воспитательной колонии сдали нормы ГТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Команду КВН из НАТО показали Путину1
Назван новый Джеймс Бонд21
Что стало с популярными группами и певцами 90-х18
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
10 комедий, которые способны улучшить понедельник1
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение