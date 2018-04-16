Российско-французский детский фестиваль ансамблевого музицирования пройдет в Нижнем

В Нижнем Новгороде с 24 по 26 апреля будет проходить Седьмой российско-французский детский фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования «Концертино».

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации со ссылкой на организаторов мероприятия, в творческом соревновании примут участие 100 юных исполнителей.

48 преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств России получат возможность обменяться творческим опытом, а также получить профессиональные консультации известных российских и французских музыкантов.

Российско-французский музыкальный проект «Концертино» стартовал в 2004 году. За это время в конкурсах и фестивалях приняли участие около 800 юных музыкантов из разных регионов.

Мероприятия состоятся по адресу: ул. Большая Покровская 37, ул. Страж Революции, д.4.