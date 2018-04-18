Ещё
Презентация «Энциклопедии Тукая» пройдет в Татарском центре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Презентация «Энциклопедии Тукая» пройдет в Татарском центре 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 29 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Татарском культурном центре Москвы 26 апреля состоится презентация книги «Энциклопедия Тукая».
— В 15:00 организуют возложение цветов к памятнику татарскому поэту Габдулле Тукаю. Кстати, это ежегодная церемония. Будет присутствовать уполномоченный представитель Республики Татарстан в России Равиль Ахметшин. Затем всех желающих ждут в актовом зале Татарского центра на презентацию, — поделилась информацией секретарь-референт учреждения Зельфира Ильясова.
Она добавила, что на мероприятии выступят профессора Казанского университета лекцией, посвященной создателю литературного татарского языка Габдулле Тукаю.
Возложить цветы вместе со всеми можно будет на улице Новокузнецкая, дом 11. Презентация энциклопедии начнется в 16:00 по адресу: Малый Татарский переулок, дом 8.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Вечер поэзии состоится в Территориальном центре социального обслуживания в Замоскворечье Сотрудники клуба «Звенислав» сформируют новую программу по работе с пенсионерами Пенсионеры Якиманки узнали о правилах здорового образа жизни
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Секс по-настоящему в кино32
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение