Презентация «Энциклопедии Тукая» пройдет в Татарском центре

В Татарском культурном центре Москвы 26 апреля состоится презентация книги «Энциклопедия Тукая».

— В 15:00 организуют возложение цветов к памятнику татарскому поэту Габдулле Тукаю . Кстати, это ежегодная церемония. Будет присутствовать уполномоченный представитель Республики Татарстан в России Равиль Ахметшин . Затем всех желающих ждут в актовом зале Татарского центра на презентацию, — поделилась информацией секретарь-референт учреждения Зельфира Ильясова.

Она добавила, что на мероприятии выступят профессора Казанского университета лекцией, посвященной создателю литературного татарского языка Габдулле Тукаю.

Возложить цветы вместе со всеми можно будет на улице Новокузнецкая, дом 11. Презентация энциклопедии начнется в 16:00 по адресу: Малый Татарский переулок, дом 8.