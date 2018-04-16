Хаос и динамика спортивных состязаний в коллажах Пелле Касса

Американский фотограф Пелле Касс (Pelle Cass) создал серию коллажей «Переполненные площадки» (Crowded Fields), в которых он соединяет кадры с одного и того же соревнования в одно изображение. Так Касс создает эффект хаотичной толпы, который могут ощутить зрители, наблюдающие за спортсменами с трибун.

«Я избегаю сюжета конкретной игры или спортивного события. Я меняю последовательность событий так, что изображения становятся абсурдными с точки зрения спорта. Также мне нравится, что отношения между зрителями и событием переворачиваются: толпа выходит на поле, а трибуны почти пусты», — объясняет фотограф.

Источник: Booooooom

Хотя Касс и редактирует изображения в фотошопе, он следует правилам, которые установил для себя с самого начала.

«Единственное мое правило — ничего не менять, только добавлять и вычитать. Также я не кадрирую снимки — это, возможно, первое правило фотографии, которому я научился в художественной школе. Все десять лет, что я работал над двумя связанными друг с другом фотосериями, я придерживался этих принципов».

На самом деле фотограф позволяет себе повторять фигуры людей, хотя изначально считал, что это «слишком хитро».